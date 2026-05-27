theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
ipn
27 Мая 2026, 23:00
7
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Компания TV-BOX оштрафована на 100 тысяч леев за несоблюдение правил must-carry

Дистрибьютор TV-BOX SRL, который арендует сеть StarNet SRL, был оштрафован на 100 тысяч леев за несоблюдение списка «обязательной трансляции» и предложения ретранслируемых аудиовизуальных медиауслуг.

Компания TV-BOX оштрафована на 100 тысяч леев за несоблюдение правил must-carry.
Компания TV-BOX оштрафована на 100 тысяч леев за несоблюдение правил must-carry.

Санкция была применена Советом по телевидению и радио, который распорядился провести проверки у всех дистрибьюторов медиауслуг относительно соблюдения предложений ретранслируемых программ, передает ipn.md

Так, в период 4-5 мая текущего года сотрудники СТР посетили студии ретрансляции дистрибьюторов медиауслуг: TV-BOX SRL, Orange Moldova SA, Arax-Impex SRL, Moldtelecom SA и Moldcell SA. В ходе проверки и анализа документов в деле TV-BOX SRL было установлено, что дистрибьютор изменил предложение медиауслуг, утверждённое Советом, более чем на 10% от общего числа распространяемых телеканалов.

Также компания не соблюдает максимальную квоту в 30% от общего числа каналов в пакете, которые имеют звуковую дорожку на языке, отличном от румынского. TV-BOX SRL ретранслирует 89 телеканалов с русскоязычной звуковой дорожкой, что составляет 42,8% от общего числа каналов в предложении.

По данным СТР, другие дистрибьюторы не допустили нарушений законодательства.

Компания TV-BOX SRL ранее уже была санкционирована за аналогичные нарушения. В ноябре и декабре 2025 года компания получила штрафы в размере 20 тысяч и 50 тысяч леев за несоблюдение правил размещения каналов must-carr в сетке вещания.

Источник
ipn
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте