Компания TV-BOX оштрафована на 100 тысяч леев за несоблюдение правил must-carry.

Санкция была применена Советом по телевидению и радио, который распорядился провести проверки у всех дистрибьюторов медиауслуг относительно соблюдения предложений ретранслируемых программ, передает ipn.md

Так, в период 4-5 мая текущего года сотрудники СТР посетили студии ретрансляции дистрибьюторов медиауслуг: TV-BOX SRL, Orange Moldova SA, Arax-Impex SRL, Moldtelecom SA и Moldcell SA. В ходе проверки и анализа документов в деле TV-BOX SRL было установлено, что дистрибьютор изменил предложение медиауслуг, утверждённое Советом, более чем на 10% от общего числа распространяемых телеканалов.

Также компания не соблюдает максимальную квоту в 30% от общего числа каналов в пакете, которые имеют звуковую дорожку на языке, отличном от румынского. TV-BOX SRL ретранслирует 89 телеканалов с русскоязычной звуковой дорожкой, что составляет 42,8% от общего числа каналов в предложении.

По данным СТР, другие дистрибьюторы не допустили нарушений законодательства.

Компания TV-BOX SRL ранее уже была санкционирована за аналогичные нарушения. В ноябре и декабре 2025 года компания получила штрафы в размере 20 тысяч и 50 тысяч леев за несоблюдение правил размещения каналов must-carr в сетке вещания.