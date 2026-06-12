Коммуну Пепены затопило после ливней: «Такого объёма воды не было 40 лет»

По его словам, дождь начался около 06:00 и продолжался несколько часов. Из-за большого объема воды в коммуне оказались затоплены отдельные участки дорог, стадион, огороды и дворы местных жителей, пишет rupor.md

«Мы сейчас проверяем состояние дорог. Есть несколько участков, где ситуация сложная: стадион затоплен, центральная дорога, которая связывает село с национальной трассой, заблокирована. Есть несколько семей, примерно около 20, у которых были подтоплены хозяйства. Некоторые участки огородов тоже затопило, водой принесло гравий», — рассказал Черней.

Коммуна Пепены включает четыре населенных пункта: Романовку, Пепений Ной, Пепены и Рэзэлэй. По словам мэра, в Романовке ситуация находится под контролем. В Пепений Ной подтопило мост, а на районную асфальтированную дорогу Пепены — Романовка водой вынесло гравий. В Рэзэлэе, по словам Чернея, ситуация также под контролем. Местные власти используют технику, чтобы расчистить водопропускные трубы и восстановить сток воды.

Самая сложная ситуация, по словам мэра, на центральной дороге — от церкви в верхней части села до выезда к ферме.

«Самый пострадавший участок — центральная дорога в Пепенах. Практически 90% этой дороги покрыто гравием. Есть бетонный водоотводный канал, он ремонтировался, но сейчас мы на месте и оцениваем ситуацию. У нас нет тяжелых ситуаций и нет людей, которые пострадали. Просто большой объем воды затопил нижнюю часть села. Пепены находятся на склоне, и дома, расположенные внизу, пострадали больше всего», — сказал Черней.

По прогнозам, дождь может продолжаться до 20:00. Сейчас, по его словам, осадки уже не такие сильные, но вода продолжает стекать и накапливаться.

«Все наши сотрудники находятся на местах. Сейчас работаем на центральных улицах, пытаемся убрать гравий, чтобы не было риска аварий, и расчищаем водопропускные трубы, чтобы вода уходила», — сказал мэр.

Он также рассказал, что в нижней части коммуны проходит русло, которое связывает Пепений Ной с Брынзений Векь и дальше впадает в Реут. По словам Чернея, сейчас вся эта низина заполнена водой.

«Практически от Пепений Ной до Брэнзен образовались озера. Все заполнено водой. За последние 40 лет у нас в Пепенах не было такого объема воды, как сегодня», — заявил мэр.

По словам Чернея, пока местные власти справляются своими силами и не обращались за помощью к ГИЧС или другим учреждениям.

«На данный момент справляемся собственными силами, все под контролем. Если будет необходимость, когда дожди остановятся, попросим помощи для разблокировки отдельных дорог. Пока мы не обращались ни в одно учреждение, у нас есть административные и организационные возможности держать ситуацию под контролем», — сказал он.

Ранее метеослужба объявила желтый код метеоопасности из-за атмосферной нестабильности. На 12 июня прогнозировали кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, град и шквалистый ветер.

Также действует гидрологическое предупреждение. Из-за осадков возможны быстрые паводки на малых реках, локальные подтопления и рост уровня воды.



