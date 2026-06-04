Киверь: Открытие «Русского дома» в Тирасполе противоречит международному праву.

По его словам, открытие подобного центра требует заключения соответствующего молдо-российского соглашения, как это было ранее, пишет infotag.md

Такое соглашение было подписано в 1998 г., но было денонсировано парламентом Молдовы в прошлом году. Таким образом, «Русский дом» в Кишиневе прекратит работу в июле 2026 года. В понедельник, глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев заявил на конференции в Москве, что «Русский дом» откроется в Приднестровье вместо Российского центра науки и культуры, которые летом будет закрыт в Кишиневе.

«В противном случае, работа такого центра будет противоречить нормам международного права. Не думаю, что это может принести какие-либо преимущества в взаимодействии двух стран, Молдовы и России», - сказал Валериу Киверь.

Министр культуры Кристиан Жардан заявил, что ему неизвестны детали по поводу открытия данного центра, однако охарактеризовал это как «недружественный жест со стороны России».

Он отметил, что Центр российской культуры в Кишиневе продолжит работу до 4 июля, так как такие сроки предусматривались денонсированным Молдовой соглашением.

«Мы не знаем, чем они занимаются, у нас никогда не было никаких отношений с ними», - сказал Жардан.