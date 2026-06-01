Кишинёвский зоопарк переходит на летний режим работы.

Цены на посещение Кишинёвского зоопарка остаются доступными для всех категорий граждан. Стоимость стандартного билета для взрослых составляет 30 леев. Для детей, студентов, пенсионеров, а также лиц с ограниченными возможностями II и III группы входной билет обойдется в 5 леев. Дети в возрасте до 7 лет и лица с ограниченными возможностями I группы могут посещать зоопарк бесплатно, пишет rupor.md

Чтобы избежать очередей у входа, администрация напоминает, что билеты можно приобрести как непосредственно в кассах, так и в режиме онлайн через платформу iTicket.

Помимо обычных прогулок, зоопарк предлагает посетителям дополнительные услуги. Для организованных групп численностью до 15 человек доступны экскурсии с гидом, стоимость которых составляет 50 леев со всей группы. Также для любителей активного отдыха на территории зоопарка организуются прогулки на лошадях и индивидуальные уроки верховой езды.