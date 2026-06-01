Кишинёвский зоопарк переходит на летний режим работы
В течение всего летнего периода кассы зоопарка будут работать со вторника по воскресенье с 09:00 до 20:00. При этом понедельник традиционно остается санитарным днем, когда учреждение закрыто для посетителей.
Цены на посещение Кишинёвского зоопарка остаются доступными для всех категорий граждан. Стоимость стандартного билета для взрослых составляет 30 леев. Для детей, студентов, пенсионеров, а также лиц с ограниченными возможностями II и III группы входной билет обойдется в 5 леев. Дети в возрасте до 7 лет и лица с ограниченными возможностями I группы могут посещать зоопарк бесплатно, пишет rupor.md
Чтобы избежать очередей у входа, администрация напоминает, что билеты можно приобрести как непосредственно в кассах, так и в режиме онлайн через платформу iTicket.
Помимо обычных прогулок, зоопарк предлагает посетителям дополнительные услуги. Для организованных групп численностью до 15 человек доступны экскурсии с гидом, стоимость которых составляет 50 леев со всей группы. Также для любителей активного отдыха на территории зоопарка организуются прогулки на лошадях и индивидуальные уроки верховой езды.