Кишинёв готовится к кризису с водоснабжением: больницы и детсады запасаются водой

В связи с этим больницы и детские сады Кишинёва обеспечили специальными ёмкостями, резервуарами и бутылями, которые позволят создать запас воды на несколько дней в случае перебоев с подачей питьевой воды, передает moldova1.md

Принятые меры носят профилактический характер и направлены на обеспечение бесперебойной работы жизненно важных учреждений, поскольку уровень воды в Днестре продолжает снижаться.

Для хранения запасов питьевой воды на каждом этаже Муниципальной детской больницы имени Валентина Игнатенко установили специальные ёмкости. Учреждение приобрело 33 резервуара: четыре объёмом по 210 литров разместили в пищеблоке, ещё 29 — в клинических отделениях. Среди них 26 ёмкостей по 200 литров и три — по 75 литров.

Для обеспечения больницы технической водой был заполнен ранее неиспользовавшийся резервуар объёмом 60 кубометров. Вода прошла химическую обработку и способна обеспечить потребности учреждения примерно на 48 часов.

«Резервуар учреждения долгое время не использовался. В случае возможного кризиса с обеспечением питьевой и хозяйственной водой мы приняли решение заполнить его водой, которая при необходимости будет использоваться как техническая», — пояснил директор Муниципальной детской больницы имени Валентина Игнатенко Александру Холостенко.

Все 108 детских садов, работающих в августе в Кишинёве, также обеспечены запасами питьевой и технической воды. В учреждения доставили резервуары вместимостью одна тонна. В детском саду № 59 таких запасов, по оценкам администрации, хватит примерно на десять дней.

«Здесь находится крышка, через которую с помощью шланга мы заполняем резервуар водой, затем плотно закрываем его, чтобы сохранить свежесть воды. Когда вода понадобится, достаточно открыть кран», — рассказали в детском саду.

Кроме того, дошкольные учреждения получили бутыли с питьевой водой объёмом 19 литров.

«Этот еврокуб вместимостью одна тонна, безусловно, будет очень полезен в работе нашего учреждения. Мы получили его в пятницу, после чего продезинфицировали и наполнили питьевой водой. Также нам доставили 19-литровые бутыли», — сообщила директор детского сада Ольга Петку.

«В каждой группе установлен резервуар из нержавеющей стали объёмом 40 литров, который постоянно заполнен водой. Если водоснабжение будет прекращено, мы готовы к любой ситуации. Кроме того, в каждой группе есть по три бутыли с питьевой водой», — отметила воспитатель Лилия Пынзарь.

Напомним, что расход воды в Днестре значительно сократился из-за засухи и низкого уровня воды в Новоднестровском водохранилище. Власти прогнозируют снижение уровня реки ещё на 15 сантиметров. На водозаборной станции в Вадул-луй-Водэ построена искусственная плотина, которая позволит поднять уровень воды и обеспечить жителей столицы питьевой водой.