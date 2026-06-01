1 Июня 2026, 19:23
Кишиневский зоопарк закупит корм для животных почти на миллион леев

Муниципальное предприятие «Кишиневский зоопарк» объявило открытый тендер на закупку продуктов питания для животных.

Общая стоимость контракта оценивается в 976,5 тыс. леев. Заказчик приглашает заинтересованных поставщиков подать заявки на участие по 11 лотам, передает logos-pres.md

Ассортимент продукции разнообразен: от говядины, конины и мяса птицы до морской рыбы, яиц, молочных продуктов, круп, зерновых, сухофруктов, семян, комбикормов и отрубей. Процедура закупки включена в план государственных закупок предприятия.

Наиболее значительные объемы закупок приходятся на конину (11 тонн), говядину (6 тонн), зерновые (более 14 тонн в общей сложности) и мороженую рыбу (5 тонн). Так, на лот с говядиной выделено 240 тыс. леев, на конину — 308 тыс. леев, а на зерновые — 92,2 тыс. леев.

Заказчик уточняет, что поставки будут осуществляться по запросу. Поставщики должны подтвердить свою готовность обеспечивать потребности зоопарка в течение всего срока действия контракта до конца текущего года.

Сегодня в Кишиневском зоопарке живут около 1 000 животных различных видов со всех континентов, включая Антарктиду.

Источник
logos.press.md logologos
