theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
pulsmedia.md logopulsmedia
16 Сентября 2026, 12:12
17 344
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Кишиневец нашел на ступеньках 10 000 леев и получил шесть месяцев тюрьмы условно

Прокуратура муниципия Кишинёв сообщает о вынесении приговора 25-летнему молодому человеку, признанному виновным в краже.

Кишиневец нашел на ступеньках 10 000 леев и получил шесть месяцев тюрьмы условно.
Кишиневец нашел на ступеньках 10 000 леев и получил шесть месяцев тюрьмы условно.

Согласно материалам дела, 3 февраля 2026 года, около полуночи, обвиняемый находился в одном из заведений сектора Чеканы в Кишинёве. Выйдя на улицу, он заметил на ступеньках деньги. Молодой человек поднял банкноты на общую сумму 10 000 леев и ушел, не попытавшись найти владельца и вернуть ему деньги, пишет pulsmedia.md

Примерно через 15–20 минут после потери денег потерпевший обнаружил, что суммы нет в кармане. Он спросил находившихся в заведении людей, не видели ли они деньги, после чего обратился за помощью в полицию.

Изучив записи с камер видеонаблюдения в заведении, правоохранители установили личность молодого человека.

5 февраля 2026 года у обвиняемого изъяли 10 000 леев, после чего всю сумму вернули владельцу.

В ходе судебного заседания обвиняемый утверждал, что не намеревался присваивать деньги.

Суд признал его виновным в краже и приговорил к шести месяцам лишения свободы. При этом исполнение наказания было условно приостановлено с испытательным сроком на один год.

В течение испытательного срока молодой человек обязан являться в орган пробации в установленные даты и соблюдать предъявленные требования.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
pulsmedia.md logopulsmedia
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте