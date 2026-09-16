Кишиневец нашел на ступеньках 10 000 леев и получил шесть месяцев тюрьмы условно.

Прокуратура муниципия Кишинёв сообщает о вынесении приговора 25-летнему молодому человеку, признанному виновным в краже.

Согласно материалам дела, 3 февраля 2026 года, около полуночи, обвиняемый находился в одном из заведений сектора Чеканы в Кишинёве. Выйдя на улицу, он заметил на ступеньках деньги. Молодой человек поднял банкноты на общую сумму 10 000 леев и ушел, не попытавшись найти владельца и вернуть ему деньги, пишет pulsmedia.md

Примерно через 15–20 минут после потери денег потерпевший обнаружил, что суммы нет в кармане. Он спросил находившихся в заведении людей, не видели ли они деньги, после чего обратился за помощью в полицию.

Изучив записи с камер видеонаблюдения в заведении, правоохранители установили личность молодого человека.

5 февраля 2026 года у обвиняемого изъяли 10 000 леев, после чего всю сумму вернули владельцу.

В ходе судебного заседания обвиняемый утверждал, что не намеревался присваивать деньги.

Суд признал его виновным в краже и приговорил к шести месяцам лишения свободы. При этом исполнение наказания было условно приостановлено с испытательным сроком на один год.

В течение испытательного срока молодой человек обязан являться в орган пробации в установленные даты и соблюдать предъявленные требования.