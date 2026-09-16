Кишинев вошел в топ-1000 лучших городов мира, заняв 443-е место.

При составлении рейтинга Глобального индекса городов за 2026 год, подготовленном Oxford Economics, учитывались пять важных аспектов городской жизни: экономика, человеческий капитал, качество жизни, окружающая среда и управление. Лучше всего Кишинев выглядит по показателям экономики — 351-е место, окружающей среды — 404-е место и качества жизни — 437-е место. Наиболее слабые результаты столица Молдовы показала по человеческому капиталу — 619-е место и управлению — 518-е место. По обоим показателям Кишинев находится в последних 40% рейтинга, сообщает bani.md

Первые три позиции занимают Нью-Йорк, Лондон и Париж. В первую десятку также вошли Сиэтл, Сан-Франциско, Дублин, Бостон, Сан-Хосе, Токио и Цюрих.

Кишинев занимает более низкую позицию, чем несколько столиц региона. Будапешт находится на 111-м месте, София — на 303-м, Киев — на 304-м, а Москва — на 313-м. При этом столица Молдовы опережает Одессу, которая заняла 605-е место.

Рейтинг показывает, что американские города особенно высокие результаты демонстрируют по показателям экономики и человеческого капитала, тогда как европейские города получают преимущество благодаря качеству жизни, состоянию окружающей среды и управлению.

В конце рейтинга находятся города Китая, Гаити, Индии и Нигерии. Последнее, 1000-е место занимает город Сокото в Нигерии.

По данным Oxford Economics, азиатские города могут становиться все более значимыми в ближайшие годы по мере того, как экономический рост и повышение производительности будут способствовать улучшению уровня жизни.