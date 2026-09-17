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ziua.md logoziua
17 Сентября 2026, 14:53
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Кику: Нам следует ожидать топлива по 40 леев за литр

По словам бывшего премьера, подорожание может продолжиться на фоне ситуации на Ближнем Востоке и неопределенности на международном нефтяном рынке.

Кику: Нам следует ожидать топлива по 40 леев за литр.
Кику: Нам следует ожидать топлива по 40 леев за литр.

«Нам нужно ожидать цены в 40 леев. Это ясно для всех. Вся эта история на Ближнем Востоке, по крайней мере до выборов в США (так называемых промежуточных выборов в период президентского мандата), вы видели и то, что происходит в Красном море», сказал Ион Кику, сообщает ziua.md

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало новую максимальную стоимость бензина и дизтоплива, которая будет действовать 18 сентября.

По данным НАРЭ, максимальная стоимость 95-го бензина составит 33 лея 67 банов (на 11 банов дороже) за литр, а дизтоплива - 35,86 лея (на 33 бана дороже) за литр. 

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Источник
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