Кику: Нам следует ожидать топлива по 40 леев за литр.

«Нам нужно ожидать цены в 40 леев. Это ясно для всех. Вся эта история на Ближнем Востоке, по крайней мере до выборов в США (так называемых промежуточных выборов в период президентского мандата), вы видели и то, что происходит в Красном море», сказал Ион Кику, сообщает ziua.md

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало новую максимальную стоимость бензина и дизтоплива, которая будет действовать 18 сентября.

По данным НАРЭ, максимальная стоимость 95-го бензина составит 33 лея 67 банов (на 11 банов дороже) за литр, а дизтоплива - 35,86 лея (на 33 бана дороже) за литр.