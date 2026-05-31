rupor
31 Мая 2026, 14:14
Хынчештское шоссе ждет обновление: новые тротуары, велодорожка и парковки

Мэр Кишинева Ион Чебан сообщил, что в ближайшее время начнутся работы по реконструкции Хынчештского шоссе — одной из важнейших транспортных артерий столицы.

Проект будет реализован поэтапно и предусматривает ремонт проезжей части, а также модернизацию прилегающей инфраструктуры на участке протяженностью около 1,5 километра, передает rupor.md

По словам градоначальника, в рамках работ планируется обновление тротуаров, системы уличного освещения, обустройство парковочных мест, озеленение территории, строительство велосипедной дорожки, установка городской мебели и благоустройство подъездных путей.

Кроме того, проект предусматривает полную реконструкцию улицы Митрополита Юрие Гросу, которая соединяет Хынчештское шоссе с улицей Георге Асаки.

Ранее на отдельных участках Хынчештского шоссе уже проводились ремонтные работы, в том числе на отрезке до въезда в Яловенский район.

В мэрии отмечают, что подобные проекты направлены на модернизацию городской инфраструктуры и создание более комфортного и доступного городского пространства для жителей.

Источник
rupor.md logorupor
