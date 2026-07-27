Хаждер: В Минэкологии не так много высоких зарплат.

Зарплаты сотрудников учреждений, подведомственных Министерству окружающей среды, могут быть пересмотрены в рамках процесса оптимизации государственного аппарата.

При этом министр окружающей среды Георге Хаждер заявил, что в структурах, которыми он руководит, сейчас не так много должностей с высокими доходами. Хаждер отметил, что Министерство окружающей среды не относится к сфере, где много высоких зарплат, однако считает, что любой доход, выплачиваемый из государственных средств, должен быть оправдан результатами работы, пишет tvrmoldova.md

«Любой чиновник, получающий зарплату из государственных средств, должен оправдывать ее качеством предоставляемых им услуг. Если ты выполняешь свою работу и даешь результат, твоя зарплата оправдана. Если же ты ничего не делаешь, государство не должно сохранять должность за человеком, который не приносит дополнительной пользы», — заявил министр окружающей среды.

Заявление прозвучало на фоне планов правительства по сокращению расходов и повышению эффективности государственных учреждений. Министр окружающей среды сообщил, что все подведомственные структуры будут проанализированы для выявления возможностей оптимизации.

«Там, где можно оптимизировать определенные процессы, мы должны это сделать. Если какие-то процессы можно выполнять с меньшими ресурсами, мы должны двигаться в этом направлении», — сказал Хаждер.

По словам министра, первым шагом стала ликвидация Агентства минеральных ресурсов, функции которого были переданы Агентству по окружающей среде. По его словам, такой же подход может быть применен и к другим учреждениям, однако только после анализа рисков и потребностей.

«И в других учреждениях есть много функций или даже финансовых ресурсов, которые можно оптимизировать», — отметил министр.

Одним из учреждений, которое планируется оценить, является агентство Moldsilva. Хаждер считает, что лесной сектор может использовать цифровые решения, которые позволят эффективнее управлять лесами и сократить административные расходы.

«У нас есть множество цифровых решений для отслеживания того, что происходит в лесу, для охраны и многих других задач. Мы должны предлагать альтернативы: цифровизацию и повышение эффективности», — объяснил он.

Министр подчеркнул, что главная цель — не сохранить большое количество сотрудников, а направить ресурсы на важнейшие задачи, такие как охрана лесов, их восстановление и лесовосстановление.

«Нам нужны леса, а не сотрудники ради сотрудников. Нам нужны леса, которыми правильно управляют люди — как можно более малочисленные, но эффективные. Ресурсы должны направляться на охрану, восстановление и лесовосстановление», — заявил Георге Хаждер.

По словам министра, анализ всех учреждений, подведомственных Министерству окружающей среды, будет проведен в ближайшее время, а предложения по реформированию представят в установленный правительством срок.

Говоря о возможном объединении некоторых учреждений, Хаждер пояснил, что цель заключается не только в сокращении числа административных структур, но и в упрощении доступа граждан и экономических агентов к государственным услугам.

«Мы делаем это не просто ради того, чтобы стало на одно учреждение меньше. Когда все услуги объединены в одной структуре, гражданин или экономический агент может получить необходимую услугу в одном месте, без дополнительных поездок, затрат и потери времени», — отметил министр.

На заседании правительства 22 июля премьер-министр Василе Тофан поручил министрам сократить неэффективные расходы в государственных учреждениях и представить конкретные меры по оптимизации затрат. Глава правительства заявил, что реформа должна начинаться внутри самой администрации, и поручил генеральному секретарю правительства Алексею Бузу подготовить предложения по ограничению чрезмерных зарплат и сокращению надбавок.