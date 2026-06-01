Хаждер: C января 2027 года, система залоговой стоимости упаковки будет функционировать.

По словам чиновника, система, уже успешно внедрённая в ряде европейских стран, сократит количество упаковки, выбрасываемой в окружающую среду, сообщает ipn.md

Министр уточнил, что уже назначен оператор, который будет отвечать за внедрение системы и создание необходимой инфраструктуры к моменту её запуска.

«Постановлением Правительства уже определён администратор, который будет управлять этой системой залогового сбора. Начиная с января 2027 года он будет отвечать за создание информационной системы, закупку всей необходимой инфраструктуры и логистики для сбора пластиковых бутылок, включая автоматы, которые будут установлены в магазинах. Для граждан процесс будет максимально простым», — заявил Георге Хаждер в эфире программы «Cabinetul din Umbră» на телеканале Jurnal TV.

Министр окружающей среды пояснил, что при покупке напитков в стеклянной, металлической или пластиковой упаковке будет взиматься залог, который можно будет вернуть при возврате тары. «При покупке стеклянной, металлической или пластиковой бутылки мы платим два лея в качестве залога, который мы вернем при возврате упаковки. С 2027 года этот механизм должен начать функционировать. Первоначально эти аппараты будут установлены во всех магазинах площадью более 150 м². В дальнейшем мы расширимся повсеместно», — пояснил министр окружающей среды.

Георге Хаждер привёл опыт Румынии как пример эффективности механизма. «Опыт Румынии показывает, что за два года собрано более 90% всей упаковки», — отметил чиновник.