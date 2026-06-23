Касса соцстрахования направила 67 млн леев на пособия и больничные.

Национальная касса социального страхования (НКСС/CNAS) выделила 67,02 млн леев на социальные пособия.

Финансирование покрывает выплаты по временной нетрудоспособности и поддержку семей с детьми, передает rupor.md

Деньги направлены на следующие категории пособий:

Единовременные пособия при рождении ребенка

Выплаты по уходу и воспитанию детей (включая близнецов)

Отцовские и материнские пособия

Больничные листы (временная нетрудоспособность)

Средства станут доступны получателям сразу после обработки платежей через государственную систему MPay.

Гражданам доступны два способа получения выплат:

Онлайн-банкинг: можно открыть социальную карту или привязать текущий счет к соцвыплатам через приложение EVO, что позволит получать деньги в любой точке мира.

Почта: наличными в любом отделении Poșta Moldovei.

Получатели, выбравшие почтовые отделения, обязаны забрать деньги в течение трех месяцев. В противном случае выплаты будут заморожены.

Для восстановления выплат придется лично обратиться в Территориальную кассу соцстрахования (CTAS) по месту жительства, предъявить удостоверение личности и подать заявление.

Для консультаций работает колл-центр CNAS по телефону: 022-257-777.