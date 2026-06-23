Касса соцстрахования направила 67 млн леев на пособия и больничные
Национальная касса социального страхования (НКСС/CNAS) выделила 67,02 млн леев на социальные пособия.
Финансирование покрывает выплаты по временной нетрудоспособности и поддержку семей с детьми, передает rupor.md
Деньги направлены на следующие категории пособий:
Единовременные пособия при рождении ребенка
Выплаты по уходу и воспитанию детей (включая близнецов)
Отцовские и материнские пособия
Больничные листы (временная нетрудоспособность)
Средства станут доступны получателям сразу после обработки платежей через государственную систему MPay.
Гражданам доступны два способа получения выплат:
Онлайн-банкинг: можно открыть социальную карту или привязать текущий счет к соцвыплатам через приложение EVO, что позволит получать деньги в любой точке мира.
Почта: наличными в любом отделении Poșta Moldovei.
Получатели, выбравшие почтовые отделения, обязаны забрать деньги в течение трех месяцев. В противном случае выплаты будут заморожены.
Для восстановления выплат придется лично обратиться в Территориальную кассу соцстрахования (CTAS) по месту жительства, предъявить удостоверение личности и подать заявление.
Для консультаций работает колл-центр CNAS по телефону: 022-257-777.