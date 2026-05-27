Кабмин одобрил проект нового закона о медиа, потребовав доработок.

Законопроект разработан группой депутатов от партии PAS, передает rupor.md

Заключение представил министр культуры Кристиан Жардан. По его словам, проект предусматривает частичное внедрение в молдавское законодательство европейского Регламента о свободе СМИ и создание единой правовой базы для всех медиауслуг.

Авторы инициативы намерены усилить редакционную независимость СМИ, повысить прозрачность собственности и источников финансирования медиаорганизаций, а также защитить медийный плюрализм и журналистскую деятельность.

В то же время правительство выразило обеспокоенность рядом терминов, которые считает слишком общими или расплывчатыми. Среди них — «определяющее влияние», «общественный ущерб», «редакционная ответственность» и «конфликт интересов». По мнению кабмина, подобные формулировки могут привести к произвольному толкованию закона.

Кроме того, правительство предлагает ввести понятие «спонсируемый контент» — любого медиаконтента, продвигаемого за финансовое или иное вознаграждение и оформленного как редакционный материал без чёткого указания на рекламу.

Отдельные замечания касаются защиты журналистских источников. Власти считают, что нормы о запрете слежки, прослушки и использования шпионского ПО должны регулироваться исключительно уголовным и специальным законодательством в сфере безопасности.

Также кабмин предлагает уточнить процедуры оценки концентрации на медиарынке и разграничить полномочия между Советом по конкуренции, Министерством культуры и Советом по телевидению и радио.

Правительство требует и чётких переходных положений, касающихся отмены действующего Закона о прессе 1994 года и статуса уже существующих СМИ после вступления новой нормы в силу.