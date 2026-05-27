theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
27 Мая 2026, 16:27
1 453
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Кабмин одобрил проект нового закона о медиа, потребовав доработок

Правительство Молдовы дало положительное заключение на проект нового Закона о СМИ, однако предложило ряд изменений и уточнений, указав на проблемы законодательной техники, пересечение норм и наличие неясных формулировок.

Кабмин одобрил проект нового закона о медиа, потребовав доработок.
Кабмин одобрил проект нового закона о медиа, потребовав доработок.

Законопроект разработан группой депутатов от партии PAS, передает rupor.md

Заключение представил министр культуры Кристиан Жардан. По его словам, проект предусматривает частичное внедрение в молдавское законодательство европейского Регламента о свободе СМИ и создание единой правовой базы для всех медиауслуг.

Авторы инициативы намерены усилить редакционную независимость СМИ, повысить прозрачность собственности и источников финансирования медиаорганизаций, а также защитить медийный плюрализм и журналистскую деятельность.

В то же время правительство выразило обеспокоенность рядом терминов, которые считает слишком общими или расплывчатыми. Среди них — «определяющее влияние», «общественный ущерб», «редакционная ответственность» и «конфликт интересов». По мнению кабмина, подобные формулировки могут привести к произвольному толкованию закона.

Кроме того, правительство предлагает ввести понятие «спонсируемый контент» — любого медиаконтента, продвигаемого за финансовое или иное вознаграждение и оформленного как редакционный материал без чёткого указания на рекламу.

Отдельные замечания касаются защиты журналистских источников. Власти считают, что нормы о запрете слежки, прослушки и использования шпионского ПО должны регулироваться исключительно уголовным и специальным законодательством в сфере безопасности.

Также кабмин предлагает уточнить процедуры оценки концентрации на медиарынке и разграничить полномочия между Советом по конкуренции, Министерством культуры и Советом по телевидению и радио.

Правительство требует и чётких переходных положений, касающихся отмены действующего Закона о прессе 1994 года и статуса уже существующих СМИ после вступления новой нормы в силу.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте