22 Июля 2026, 08:30
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Кабинет министров во главе с Василе Тофаном принял присягу
Новый кабинет министров РМ во главе с премьер-министром Василе Тофаном сегодня принял присягу во Дворце президента Республики Молдова в присутствии главы государства Майи Санду и председателя парламента Игоря Гросу.
«Клянусь посвятить все свои силы и знания процветанию Республики Молдова, соблюдать Конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдовы».
Вчера парламент Молдовы выразил вотум доверия и утвердил новое правительство во главе с премьер-министром Василе Тофаном. За утверждение нового кабмина проголосовали 53 депутата PAS.
В одобренный парламентом состав нового правительства вошли, в частности:
- Премьер-министр - Василий Тофан;
- Вице-премьер, министр экономического развития и цифровизации - Евгений Осмокеску;
- Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития – Владимир Боля;
- Вице-премьер по европейской интеграции – Кристина Герасимов;
- Вице-премьер, министр иностранных дел – Михаил Попшой;
- Вице-премьер по реинтеграции – Валерий Киверь;
- Министр образования и исследований – Дан Перчун;
- Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности – Раду Мустяцэ;
- Министр внутренних дел – Даниэла Мисаил-Никитина;
- Министр юстиции – Владислав Кожухарь;
- Министр финансов – Виктория Белоус;
- Министр труда и социальной защиты – Наталья Плугару;
- Министр здравоохранения – Александр Гаснаш;
- Министр окружающей среды – Георгий Хаждер;
- Министр культуры – Дан Суручану;
- Министр энергетики – Дорин Жунгиету;
- Министр обороны – Анатолий Носатый.