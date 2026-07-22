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22 Июля 2026, 08:30
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Кабинет министров во главе с Василе Тофаном принял присягу

Новый кабинет министров РМ во главе с премьер-министром Василе Тофаном сегодня принял присягу во Дворце президента Республики Молдова в присутствии главы государства Майи Санду и председателя парламента Игоря Гросу.

Кабинет министров во главе с Василе Тофаном приняло присягу.
Кабинет министров во главе с Василе Тофаном приняло присягу.

«Клянусь посвятить все свои силы и знания процветанию Республики Молдова, соблюдать Конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдовы».

Вчера парламент Молдовы выразил вотум доверия и утвердил новое правительство во главе с премьер-министром Василе Тофаном. За утверждение нового кабмина проголосовали 53 депутата PAS.

В одобренный парламентом состав нового правительства вошли, в частности:

  • Премьер-министр - Василий Тофан;
  • Вице-премьер, министр экономического развития и цифровизации - Евгений Осмокеску;
  • Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития – Владимир Боля;
  • Вице-премьер по европейской интеграции – Кристина Герасимов;
  • Вице-премьер, министр иностранных дел – Михаил Попшой;
  • Вице-премьер по реинтеграции – Валерий Киверь;
  • Министр образования и исследований – Дан Перчун;
  • Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности – Раду Мустяцэ;
  • Министр внутренних дел – Даниэла Мисаил-Никитина;
  • Министр юстиции – Владислав Кожухарь;
  • Министр финансов – Виктория Белоус;
  • Министр труда и социальной защиты – Наталья Плугару;
  • Министр здравоохранения – Александр Гаснаш;
  • Министр окружающей среды – Георгий Хаждер;
  • Министр культуры – Дан Суручану;
  • Министр энергетики – Дорин Жунгиету;
  • Министр обороны – Анатолий Носатый.

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