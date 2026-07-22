Кабинет министров во главе с Василе Тофаном принял присягу

Новый кабинет министров РМ во главе с премьер-министром Василе Тофаном сегодня принял присягу во Дворце президента Республики Молдова в присутствии главы государства Майи Санду и председателя парламента Игоря Гросу.

«Клянусь посвятить все свои силы и знания процветанию Республики Молдова, соблюдать Конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдовы».

Вчера парламент Молдовы выразил вотум доверия и утвердил новое правительство во главе с премьер-министром Василе Тофаном. За утверждение нового кабмина проголосовали 53 депутата PAS.

В одобренный парламентом состав нового правительства вошли, в частности: