К концу 2025 года в Молдове было перенесено около 732 000 телефонных номеров.

По данным Национального агентства по регулированию связи (ARCOM), это подтверждает полезность и актуальность этого механизма для потребителей и для развития конкуренции на рынке электронных коммуникаций, пишет logos-pres.md

По статистическим данным, в течение 2025 года было осуществлено 67 751 перенос телефонных номеров, из которых 63 719 – номера мобильных телефонов (94% от общего числа) и 4 032 – номера стационарных телефонов (6% от общего числа переносов).

Активность переноса оставалась относительно стабильной в течение прошедшего года, в среднем составляя около 5 645 переносов в месяц. Наибольшие значения были зафиксированы в январе (6716 переносов) и декабре (7553 переноса), в периоды проведения рекламных кампаний и запуска коммерческих предложений операторами связи.

Анализ динамики переноса телефонных номеров в период 2020–2025 годов выявляет тенденцию к стабилизации объема переносов, особенно в сегменте мобильной связи, после значительного роста, зафиксированного в предыдущие годы.

В сегменте мобильной связи количество переносов снизилось с 69 300 в 2024 году до 63 719 в 2025 году, что представляет собой снижение примерно на 8%. Динамика отражает созревание рынка и консолидацию коммерческих предложений, доступных пользователям.

В прошлом году наибольшее количество пользователей, привлеченных посредством переноса номеров, было зарегистрировано у компании Moldtelecom – 24 742 номера, за ней следуют Orange Moldova – 23 989 номеров и Moldcell – 14 988 номеров.

В сегменте фиксированной телефонии после значительного роста, зафиксированного в 2024 году, когда было перенесено 4 949 номеров, в 2025 году это число снизилось до 4 032 номера, что представляет собой уменьшение примерно на 18,5%.

Из общего числа перенесенных номеров StarNet привлекла 2 200 номеров, а Click Com – 1 034 номера, остальные номера распределены между другими провайдерами, работающими на рынке. Однако интерес пользователей к переносу номеров в этом сегменте остается стабильным, отражая желание пользователей оптимизировать свои коммуникационные услуги.

Данные за 2025 год подтверждают, что перенос телефонных номеров вступил в стадию зрелости, характеризующуюся стабильным уровнем переноса и постоянным использованием механизма потребителями. В то же время, мобильность продолжает способствовать усилению конкуренции на рынке электронных коммуникаций, расширению свободы выбора для пользователей и повышению качества предоставляемых услуг в стране.