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rupor.md logorupor
25 Сентября 2026, 18:36
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Из-за повреждения оптоволокна ограничена работа таможенных постов «Вулканешты» и «Мирное»

Авария зафиксирована за пределами территории КПП, в связи с чем деятельность таможенных пунктов временно приостановлена.

Из-за повреждения оптоволокна ограничена работа таможенных постов «Вулканешты» и «Мирное».
Из-за повреждения оптоволокна ограничена работа таможенных постов «Вулканешты» и «Мирное».

Чтобы не останавливать поток транспорта полностью, сотрудники таможни перешли на оформление документов в ручном режиме. Тем не менее, из-за технических ограничений процесс пересечения границы может занимать больше времени, передает rupor.md

Специалисты интернет-провайдера уже работают на месте аварии и устраняют повреждения кабеля. Ограничения будут сняты сразу после восстановления связи.

Пассажирам и перевозчикам рекомендуется учитывать эту информацию при планировании маршрутов и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска.

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Источник
rupor.md logorupor
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