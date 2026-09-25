25 Сентября 2026, 18:36
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Из-за повреждения оптоволокна ограничена работа таможенных постов «Вулканешты» и «Мирное».
Из-за повреждения оптоволокна ограничена работа таможенных постов «Вулканешты» и «Мирное»
Авария зафиксирована за пределами территории КПП, в связи с чем деятельность таможенных пунктов временно приостановлена.
Чтобы не останавливать поток транспорта полностью, сотрудники таможни перешли на оформление документов в ручном режиме. Тем не менее, из-за технических ограничений процесс пересечения границы может занимать больше времени, передает rupor.md
Специалисты интернет-провайдера уже работают на месте аварии и устраняют повреждения кабеля. Ограничения будут сняты сразу после восстановления связи.
Пассажирам и перевозчикам рекомендуется учитывать эту информацию при планировании маршрутов и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска.