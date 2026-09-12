Из-за дрона в Молдове временно закрывали воздушное пространство.

Служба воздушных операций Национальной армии сегодня, 12 сентября, в 15:26 обнаружила объект, который со стороны Украины залетел в воздушное пространство нашей страны.

Сообщается, что в то же время патруль Пограничной полиции заметил беспилотный летательный аппарат. Дрон пролетел вблизи села Василкэу Сорокского района, после чего исчез с радаров возле села Бэксань того же района. В 16:03 он вновь появился вблизи села Куконештий Ной Единецкого района.

Для обеспечения безопасности гражданской авиации воздушное пространство в северной и центральной частях страны было временно закрыто.

В 16:20 воздушное пространство в центральной части Молдовы вновь открыли, а в 16:30 ограничения сняли и на севере страны.