realitatea.md logorealitatea
26 Мая 2026, 17:30
7 941
Из озёр Кишинёва вытащили шины и ржавый мусор перед открытием пляжного сезона

В Кишинёве завершились работы по очистке муниципальных озёр перед началом летнего сезона.

Со дна водоёмов в парках Валя Морилор, Ла Извор, Валя Трандафирилор и Рышкань сотрудники предприятия «Ассоциация по управлению зелёными насаждениями» извлекли автомобильные шины, стеклянные бутылки и ржавые вёдра, передает realitatea.md

Как сообщили в муниципальном предприятии, мусор оказался в воде после зимы: отходы выбрасывали на поверхность замёрзших озёр, а после таяния льда они ушли под воду, создавая угрозу для отдыхающих и любителей купания.

Власти заявили, что все городские пляжи уже подготовлены к летнему сезону. На территориях установлены буйки для обозначения безопасных зон для купания, завезён и продезинфицирован песок, размещены шезлонги и зонты.

Кроме того, качество воды в муниципальных озёрах находится под контролем Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA).

Официальное открытие пляжного сезона в столице запланировано на начало июня.

