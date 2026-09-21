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libertatea.ro logolibertatea
21 Сентября 2026, 13:36
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Итальянский полицейский перед убийством молдаванина намеренно употребил кокаин

Прокуратура Венеции завершила расследование убийства Серджиу Цырнэ, 25-летнего гражданина Молдовы, застреленного в голову в ночь с 30 на 31 декабря 2025 года.

Итальянский полицейский перед убийством молдаванина намеренно употребил кокаин.
Итальянский полицейский перед убийством молдаванина намеренно употребил кокаин.

Главным подозреваемым является бывший сотрудник местной полиции Риккардо Сальваньо, сообщает libertatea.ro

Сальваньо, которого в начале года арестовали, обвиняют в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, незаконном лишении свободы, хищении служебного оружия и других преступлениях, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия.

По версии следствия, перед похищением молдаванина бывший полицейский намеренно употребил около половины грамма кокаина, чтобы изменить свое когнитивное состояние перед совершением преступления.

По этому же делу расследуется 38-летний Андреа Весково. Прокуратура считает его соучастником убийства и незаконного лишения свободы Серджиу Цырнэ.

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Источник
libertatea.ro logolibertatea
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