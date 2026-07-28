Исследование: Молдова — источник молодого человеческого капитала для Румынии.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Diaspora Sentiment 2026, опубликованные во вторник, 28 июля.

Отдельное внимание в исследовании уделено гражданам Молдовы. Авторы называют страну источником молодого человеческого капитала для Румынии: 49% молдавских респондентов относятся к поколению Z, их средний возраст составляет 31 год, а доля экономически неактивных достигает 38%, что на 17% выше среднего показателя. По мнению исследователей, эту группу можно привлекать с помощью банковских продуктов, доступных из-за рубежа, а также программ стажировок, сообщает economica.net

В исследовании также отмечается, что шесть из десяти румын, проживающих за границей (61%), уже инвестировали в Румынию — через покупку недвижимости, финансовую помощь родственникам или другими способами. При этом 70% не планируют возвращаться на родину в течение ближайших 12 месяцев.

Согласно исследованию, каждая диаспора имеет свои особенности. Так, румыны в Германии чаще других инвестируют в Румынию — это сделали 71% опрошенных, а 44% регулярно оказывают финансовую поддержку своим семьям.

Диаспора в Великобритании отличается самым высоким экономическим статусом: 29% респондентов занимают руководящие должности или ведут собственный бизнес, 62% имеют высшее образование, а 46% зарабатывают более 3000 евро в месяц.

Авторы исследования также отмечают, что для каждой страны необходимы разные финансовые стратегии. В Италии приоритетом является сохранение имущества, в Германии — предсказуемость финансовых инструментов, в Испании востребованы товары, вызывающие ностальгию по родине, а в Великобритании наибольшее значение имеет доходность инвестиций.

В целом среди румын, проживающих за границей, 44% работают по найму, а 23% являются руководителями или предпринимателями.

Авторы исследования считают, что эти данные открывают возможности как для бизнеса, испытывающего нехватку кадров, так и для финансовых учреждений, которые могут предложить диаспоре специальные банковские продукты, программы накоплений и другие инструменты для укрепления связей с Румынией.

Исследование Diaspora Sentiment 2026 было проведено среди 2000 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих за пределами Румынии не менее семи месяцев в году.