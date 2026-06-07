Ионицэ: Система образования в ближайшие годы столкнется с кризисом из-за демографической проблемы.

«Если в 2015–2016 гг. в селах обучалось 177,5 тыс. учеников, а в городах - 157 тыс., то в 2025–2026 г. ситуация кардинально изменилась: в сельской местности - только 139,2 тыс. учеников, по сравнению со 195,5 тыс. в городах. Эта тенденция будет усиливаться. В ближайшие годы мы увидим, как многие сельские школы останутся без учеников», - считает эксперт, передает infotag.md

За последние десять лет число учеников в столице увеличилось более чем на 29 тыс., достигнув 110 тыс. В ближайшие два года число учащихся в Кишиневе может сравняться с общим числом учащихся во всех селах Республики Молдова, а через три-четыре года превысить его.

При этом эксперт фиксирует «самый низкий уровень рождаемости за всю историю Республики Молдова»

«В период 2011–2015 родилось 197 тыс. детей, а в 2021–2025 - на 71 тыс. меньше. За последние 35 лет из-за этого было закрыто почти 470 учебных заведений. Только за последнее десятилетие в сельской местности закрыто 137 школ», - подчеркнул Ионицэ.

Средний показатель заполняемости школ по стране составляет всего 52,2%, а во многих населенных пунктах школы практически пустуют.

«Школы, построенные для многих поколений детей, стали слишком большими для современных демографических реалий. Сегодня у нас есть населенные пункты, где в школе учится менее десяти детей. Из пяти доступных мест в классе в среднем занято только одно», — пояснил эксперт.

Эксперт считает, что системе образования придется быстро адаптироваться к новым демографическим реалиям, учитывая, что снижение рождаемости и депопуляция сел будут и дальше сокращать число учащихся и коренным образом трансформировать систему образования Республики Молдова.