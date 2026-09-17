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ziua.md logoziua
17 Сентября 2026, 11:46
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Ионицэ: Газ в Молдове с высокой вероятностью снова подорожает, а за ним свет и тепло

По прогнозам экономиста, газ в Молдове может снова подорожать после повышения тарифа с 1 сентября более чем на 40%, а возможное увеличение тарифа может привести к росту цен на электроэнергию и тепло.

Ионицэ: Газ в Молдове с высокой вероятностью снова подорожает, а за ним свет и тепло.
Ионицэ: Газ в Молдове с высокой вероятностью снова подорожает, а за ним свет и тепло.

«Учитывая нынешнюю тенденцию, риск нового подорожания газа сохраняется. Пока не хочу называть сумму, но риск нового повышения существует с очень высокой вероятностью, сообщает ziau.md

У нас есть давление в сторону подорожания и электроэнергии. Кто у нас потребляет газ? Энергетический сектор, который производит тепло и электроэнергию. И если газ подорожает, подорожают и тепло, и электроэнергия», — заявил Вячеслав Ионицэ.

В среду министр энергетики Дорин Жунгиету также заявил, что электроэнергия может подорожать. Он объяснил, что после того, как в октябре Energocom опубликует новую закупочную цену за сентябрь, станет более очевидной «возможная корректировка» тарифа.

Несколько дней назад бывший премьер-министр Ион Кику предупреждал, что тариф на природный газ может вырасти примерно на 30% и достичь 26 леев за кубометр по сравнению с 20,30 лея, установленными с 1 сентября. По словам Кику, такое повышение будет вызвано ростом закупочной цены на газ по сравнению с уровнем, который ранее был заложен в тарифные расчеты НАРЭ.

21 августа НАРЭ повысило тариф на газ на 41%. С 1 сентября новая цена составляет 20,30 лея за кубометр газа, что примерно на шесть леев больше прежнего тарифа.

Таким образом, согласно решению НАРЭ, тариф без НДС составляет 18,79 лея за кубометр, а в итоговых счетах бытовых потребителей цена с учетом налогов достигнет 20,30 лея.

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