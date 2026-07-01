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stiri.md logostiri
20 Июля 2026, 07:54
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Ион Суручану о кандидате в министры культуры: Это мой племянник, горжусь им

Народный артист Молдовы Ион Суручану поддержал своего племянника Дану Суручану, которого назначенный премьер-министр Василе Тофан предложил на должность министра культуры.

Ион Суручану о кандидате в министры культуры: Это мой племянник, горжусь им.
Ион Суручану о кандидате в министры культуры: Это мой племянник, горжусь им.

По словам исполнителя, глава Минкульта должен прежде всего быть хорошим организатором и менеджером, способным привлекать инвестиции и поддерживать деятелей культуры, пишет stiri.md со ссылкой на independent.md

Ион Суручану уточнил, что Дан Суручану — сын его среднего брата, покойного Трофима Суручану, и отметил, что с гордостью следит за профессиональным путем племянника.

«Дан — мой племянник, которым я горжусь и надеюсь, что он и дальше будет давать мне повод гордиться им», — заявил артист.

По мнению исполнителя, пост министра культуры вовсе не обязательно должен занимать известный артист. Гораздо важнее, чтобы это был человек, способный эффективно управлять отраслью и находить ресурсы для ее развития.

«Министр культуры должен быть организатором. Он должен уметь находить инвесторов и инвестиции, помогать творческим коллективам. Он не должен учить артистов петь или творить — его задача создать им необходимые условия для работы», — подчеркнул Ион Суручану.

Артист также напомнил, что Дан Суручану ранее работал в Министерстве культуры и участвовал в реализации ряда важных проектов. В частности, он выделил Arena Chișinău, назвав ее одним из успешных проектов в сфере культуры и организации мероприятий в Молдове.

Дан Суручану входит в число новых кандидатов в состав правительства, представленного назначенным премьер-министром Василе Тофаном. Он предложен на должность министра культуры вместо Кристиана Жардана. Новое правительство должно получить вотум доверия парламента.

Источник
stiri.md logostiri
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