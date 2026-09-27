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Point.md logoPoint
27 Сентября 2026, 13:27
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Ион Басок стал чемпионом мира по парадзюдо

Представители Республики Молдова завершили индивидуальные соревнования на чемпионате мира IBSA по парадзюдо с историческим результатом.

Ион Басок стал чемпионом мира по парадзюдо.
Ион Басок стал чемпионом мира по парадзюдо.

Ион Басок завоевал золотую медаль в категории J1 свыше 90 кг и стал чемпионом мира.

Это первая золотая медаль в истории паралимпийского спорта Республики Молдова, завоеванная на чемпионате мира под флагом страны — как в парадзюдо на чемпионатах мира IBSA, так и в любой другой паралимпийской дисциплине.

Путь Иона Басока к мировому титулу оказался непростым. Молдавский спортсмен одержал победы над представителями Испании, Монголии, Бразилии и Узбекистана.

Среди его соперников был бразилец Вилианс Силва де Араужо — паралимпийский чемпион Парижа-2024, который победил Басока в финале Паралимпийских игр и тогда завоевал золотую медаль.

Спустя два года после поединка в Париже Ион Басок взял реванш у паралимпийского чемпиона и поднялся на высшую ступень пьедестала чемпионата мира.

Ион Басок стал чемпионом мира по парадзюдо

В мужских соревнованиях J1 в категории до 70 кг Вадим Крецу занял девятое место. Молдавский спортсмен был вынужден прекратить выступление после третьего поединка, уступив представителю Румынии Алексу Бологе, паралимпийскому чемпиону, из-за травмы локтя. После повреждения Крецу не смог продолжить соревнования.

Николай Бондарев, выступавший в категории J2 до 90 кг, завершил индивидуальные соревнования на седьмом месте.

Еще одним неприятным моментом для молдавской делегации стало снятие Олега Крецула. В последний момент он не смог принять участие в соревнованиях из-за экстренной медицинской ситуации.

Всего в состав делегации Республики Молдова вошли восемь спортсменов.

Чемпионат мира для молдавской команды еще не завершен. Завтра состоятся командные соревнования, которые станут заключительным днем нынешнего чемпионата мира IBSA по парадзюдо.

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