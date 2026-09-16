Инвестиции в ремонт детских садов в Кишиневе продолжаются.

Мэрия Кишинева через Главное управление образования, молодежи и спорта продолжает инвестиции в восстановление учреждений раннего образования.

В детском саду № 55 сектора Центр завершились работы по ремонту фасада здания, отличающегося самобытной архитектурой и особой историей, передает noi.md

Важной задачей работ было сохранение оригинальных деревянных архитектурных элементов, которые придают зданию уникальный характер. Были отреставрированы и законсервированы элементы крыши, просторное крыльцо и декоративные деревянные детали, выполненные в технике резьбы.

Работы велись таким образом, чтобы сохранить как можно больше подлинного облика здания за счет сочетания современных методов восстановления с бережным отношением к существующим архитектурным элементам.

Инвестиции в образовательную инфраструктуру означают не только обновленные здания, но и лучшие условия для детей, преподавателей и персонала учреждения.

Благодаря таким проектам мэрия Кишинев модернизирует образовательную инфраструктуру, одновременно сохраняя элементы, которые являются частью архитектурной идентичности столицы.