theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
16 Сентября 2026, 19:38
2 744
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Инвестиции в ремонт детских садов в Кишиневе продолжаются

Мэрия Кишинева через Главное управление образования, молодежи и спорта продолжает инвестиции в восстановление учреждений раннего образования.

Инвестиции в ремонт детских садов в Кишиневе продолжаются.
Инвестиции в ремонт детских садов в Кишиневе продолжаются.

В детском саду № 55 сектора Центр завершились работы по ремонту фасада здания, отличающегося самобытной архитектурой и особой историей, передает noi.md

Важной задачей работ было сохранение оригинальных деревянных архитектурных элементов, которые придают зданию уникальный характер. Были отреставрированы и законсервированы элементы крыши, просторное крыльцо и декоративные деревянные детали, выполненные в технике резьбы. 

Работы велись таким образом, чтобы сохранить как можно больше подлинного облика здания за счет сочетания современных методов восстановления с бережным отношением к существующим архитектурным элементам. 

Инвестиции в образовательную инфраструктуру означают не только обновленные здания, но и лучшие условия для детей, преподавателей и персонала учреждения. 

Благодаря таким проектам мэрия Кишинев модернизирует образовательную инфраструктуру, одновременно сохраняя элементы, которые являются частью архитектурной идентичности столицы.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте