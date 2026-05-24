Инцидент с нападением на учителя: Педагог применил неуместный дисциплинарный прием.

Согласно информации, предоставленной Генеральным инспекторатом полиции, администрация учебного заведения уведомила правоохранительные органы о конфликте между учителем и родителем ученика. По предварительным данным, которые еще проверяются, напряженность якобы возникла после того, как учитель якобы применил к несовершеннолетнему дисциплинарный прием, который был неуместным, передает tvrmoldova.md

Впоследствии спор между учителем и матерью ребенка перерос в драку. Женщина подала заявление в полицию, утверждая, что учитель толкнул ее во время конфликта и ударил.

Полиция заявляет, что и учитель, и мать ученика, а также ребенок были подвергнуты судебно-медицинской экспертизе. Результаты экспертизы выявили незначительные телесные повреждения во всех трех случаях.

В настоящее время полиция проводит проверку для установления всех обстоятельств инцидента. Сотрудники правоохранительных органов должны опросить участников и свидетелей, собрать необходимые доказательства и принять решение о необходимых правовых мерах.

Дело также привлекло внимание Министерства образования и науки, которое приняло меры после появления информации о предполагаемом нападении на начинающего учителя прямо в классе. Министерство объявило, что уведомило полицию и распорядилось привлечь специалистов из Республиканского центра психопедагогической помощи для психологической оценки учителя и учеников, ставших свидетелями инцидента.

Министр образования осудил любые формы насилия в учебных заведениях и подчеркнул, что школа должна оставаться безопасным местом, основанным на взаимном уважении. Представители министерства напомнили, что два года назад в законодательство были внесены поправки, предусматривающие понятие оскорбления учителей, для обеспечения дополнительной защиты педагогов.