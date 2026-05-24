theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
tvrmoldova.md logotvrmoldova
24 Мая 2026, 20:45
1
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Инцидент с нападением на учителя: Педагог применил неуместный дисциплинарный прием

Полиция выясняет обстоятельства конфликта, произошедшего в учебном заведении в Дубоссарском районе, после того как учитель и мать ученика якобы напали друг на друга после ссоры, вспыхнувшей внутри школы.

Инцидент с нападением на учителя: Педагог применил неуместный дисциплинарный прием.
Инцидент с нападением на учителя: Педагог применил неуместный дисциплинарный прием.

Согласно информации, предоставленной Генеральным инспекторатом полиции, администрация учебного заведения уведомила правоохранительные органы о конфликте между учителем и родителем ученика. По предварительным данным, которые еще проверяются, напряженность якобы возникла после того, как учитель якобы применил к несовершеннолетнему дисциплинарный прием, который был неуместным, передает tvrmoldova.md 

Впоследствии спор между учителем и матерью ребенка перерос в драку. Женщина подала заявление в полицию, утверждая, что учитель толкнул ее во время конфликта и ударил.

Полиция заявляет, что и учитель, и мать ученика, а также ребенок были подвергнуты судебно-медицинской экспертизе. Результаты экспертизы выявили незначительные телесные повреждения во всех трех случаях.

В настоящее время полиция проводит проверку для установления всех обстоятельств инцидента. Сотрудники правоохранительных органов должны опросить участников и свидетелей, собрать необходимые доказательства и принять решение о необходимых правовых мерах.

Дело также привлекло внимание Министерства образования и науки, которое приняло меры после появления информации о предполагаемом нападении на начинающего учителя прямо в классе. Министерство объявило, что уведомило полицию и распорядилось привлечь специалистов из Республиканского центра психопедагогической помощи для психологической оценки учителя и учеников, ставших свидетелями инцидента.

Министр образования осудил любые формы насилия в учебных заведениях и подчеркнул, что школа должна оставаться безопасным местом, основанным на взаимном уважении. Представители министерства напомнили, что два года назад в законодательство были внесены поправки, предусматривающие понятие оскорбления учителей, для обеспечения дополнительной защиты педагогов.

Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте