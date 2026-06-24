Институт скорой помощи получил высокотехнологичный микроскоп за 6,17 млн леев.

Институт скорой помощи (IMU) модернизировал операционный блок за счет закупки высокотехнологичного микроскопа для сложных операций на позвоночнике.

Проект стоимостью 6,17 млн леев профинансировала Национальная компания медстрахования (CNAM) из средств фонда развития и модернизации государственных поставщиков медицинских услуг, пишет logos-pres.md

Представители CNAM в ходе мониторинговой миссии подтвердили, что оборудование уже полностью интегрировано в операционную систему IMU, введено в эксплуатацию и активно используется медицинским персоналом, прошедшим соответствующее обучение.

Инвестиция призвана повысить эффективность и безопасность хирургического лечения. Новый высокотехнологичный микроскоп позволяет выполнять сложные нейрохирургические и спинальные вмешательства при острых патологиях, вертебро-медуллярных травмах и тяжелых дегенеративных заболеваниях.

По оценкам специалистов, новое оборудование позволит минимизировать риски интраоперационных осложнений и значительно сократить период послеоперационной реабилитации пациентов.

Ежегодно в операционном блоке Института скорой медицинской помощи проводится более 400 сложнейших операций на позвоночнике. Внедрение нового оборудования позволит повысить точность этих вмешательств и оптимизировать расходы больничного сектора за счет более быстрой выписки пациентов.