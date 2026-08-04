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realitatea.md logorealitatea
4 Августа 2026, 13:01
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Инспекторат по охране окружающей среды объяснил причину гибели рыбы в озере Делия

В озере Делия в Унгенском районе зафиксирована гибель рыбы из-за низкого уровня кислорода в воде.

Инспекторат по охране окружающей среды объяснил причину гибели рыбы в озере Делия.
Инспекторат по охране окружающей среды объяснил причину гибели рыбы в озере Делия.

Причиной явления стали высокие температуры, сообщил глава Инспектората по охране окружающей среды Дорин Поверюк, передает realitatea.md

По словам чиновника, специалисты проводят работы по аэрации водоема, чтобы повысить содержание кислорода. Для этого создаются волны, благодаря чему кислород с поверхности воды смешивается с водой в озере.

«В других водоемах подобных случаев зарегистрировано не было», — отметил Поверюк.

Ранее в социальных сетях появились кадры с мертвой рыбой, плавающей на поверхности озера Делия. Видео с места происшествия опубликовали журналисты местного портала News Ungheni.

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Источник
realitatea.md logorealitatea
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