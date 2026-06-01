moldova1.md
1 Июня 2026, 22:20
3
Иностранные туристы тратят в Молдове до 400 евро в день

Республика Молдова становится всё более популярным направлением среди иностранных туристов.

По словам гида по туризму Корины Ершов, за последние два года интерес к стране заметно вырос, а среди гостей всё чаще встречаются путешественники из Чили, Новой Зеландии, Австралии и других удалённых государств, передает moldova1.md

Как отмечает специалист, многие туристы приезжают в Молдову по рекомендациям друзей и родственников. Путешественников привлекают аутентичная атмосфера, живописные пейзажи, спокойствие и гостеприимство местных жителей.

Некоторые гости выбирают Молдову, чтобы дополнить список посещённых стран Европы. При этом многие приезжают с невысокими ожиданиями, однако после знакомства со страной остаются приятно удивлены её природой, культурой и туристическими возможностями.

Наибольший интерес у иностранных гостей вызывают винные туры, национальная кухня, велосипедные маршруты, сельский туризм и посещение музеев. Одной из главных достопримечательностей Кишинёва остаётся Этнографический музей, где действует электронный гид на семи языках.

По словам Корины Ершов, расходы туристов в Молдове составляют в среднем от 70 до 400 евро в день в зависимости от уровня размещения и выбранной программы отдыха. В эту сумму входят проживание, питание, экскурсии и посещение виноделен.

Согласно данным Национального бюро статистики, в январе–марте 2026 года туристические объекты размещения приняли 68,6 тысячи иностранных гостей. Средняя продолжительность пребывания туристов в стране составляет от двух до семи дней.

