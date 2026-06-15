15 Июня 2026, 16:37
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Игнатьев: Жители Приднестровья подали более 50 тысяч заявлений на гражданство России
Жители Приднестровья подали более 50 тысяч заявлений на получение гражданства России. Об этом сообщил глава МИД непризнанного региона Виталий Игнатьев.
Напомним, что 15 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема жителей Приднестровья в российское гражданство. Документ позволяет иностранцам старше 18 лет, дееспособным и постоянно проживающим в Приднестровье, проходить процедуру получения гражданства России по упрощенной схеме, пишет kommersant.ru
Игнатьев отметил, что подписанный российским президентом указ "имеет стратегическое значение для безопасности и социальной защиты жителей Приднестровья в условиях региональной нестабильности".