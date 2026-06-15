Игнатьев: Жители Приднестровья подали более 50 тысяч заявлений на гражданство России.

Напомним, что 15 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема жителей Приднестровья в российское гражданство. Документ позволяет иностранцам старше 18 лет, дееспособным и постоянно проживающим в Приднестровье, проходить процедуру получения гражданства России по упрощенной схеме, пишет kommersant.ru

Игнатьев отметил, что подписанный российским президентом указ "имеет стратегическое значение для безопасности и социальной защиты жителей Приднестровья в условиях региональной нестабильности".