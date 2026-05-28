Гросу призвал сотрудников банков реагировать, "когда люди в панике снимают крупные суммы"

Председатель парламента Игорь Гросу призвал граждан быть гораздо внимательнее, прежде чем передавать деньги или личные данные незнакомым людям, представляющимся сотрудниками банков или государственных учреждений. Он также попросил банковских работников вмешиваться, когда они видят отчаявшихся людей, пытающихся снять крупные суммы со своих счетов, сообщает Radio Moldova.

Игорь Гросу заявил, что шокирован наивностью некоторых граждан. По его словам, трудно понять, как люди после одного телефонного звонка идут в банк, снимают все свои сбережения и передают их совершенно незнакомому человеку.

Спикер парламента посоветовал людям, особенно пожилым, которые чаще всего становятся жертвами мошенников, проверять любую подозрительную информацию и обращаться за помощью к родственникам или знакомым перед принятием финансовых решений:

«У вас есть дети, родственники, соседи. Задавайте больше вопросов. Позвоните сыну или дочери: “Дорогой мой, вот мне такое сказали — это правда?”»

Игорь Гросу также обратил внимание на ответственность сотрудников банковской системы.

«Когда вы видите, что человек приходит в отчаянии и хочет снять всё, что у него есть на счёте, задайте несколько вопросов», — отметил председатель парламента.

Отвечая на вопрос о том, что может сделать государство для борьбы с этим явлением, которое уже привело к многочисленным жертвам, чиновник заявил, что ответственность должна быть общей — как со стороны властей, так и со стороны граждан.

«Нельзя поставить полицейского рядом с каждым гражданином, у которого есть деньги в банке. Поздравляю, что они у них есть. У меня — нет. Но ответственность должна быть двойной», — сказал он, отметив, что полиция уже начала информационные кампании по предотвращению мошенничеств.

Говоря об организаторах этих схем, Игорь Гросу отметил, что правоохранительные органы должны быстро выявлять причастные группировки.

«Была информация, что звонки поступают из тюрем. Поэтому время от времени проводятся рейды — чтобы проверить, какое оборудование попадает в распоряжение заключённых. Но есть и те, кто просто хитрит и представляется сотрудниками банков и так далее. Власти должны делать свою работу. Быстро их находить. И я видел, что некоторых из этих “изобретательных” уже задержали», — уточнил спикер.

Председатель парламента призвал граждан проверять любую информацию перед тем, как реагировать на неё, и сообщать о подозрительных звонках в службу 112.