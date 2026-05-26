«Гражданский Конгресс» представил свою концепцию реформы публичной администрации.

Один из лидеров партии коллективного действия Марк Ткачук, выступая во вторник на круглом столе «На пути к широкому политическому и общественному консенсусу по реформе местного публичного управления», организованного фондом Friedrich Ebert, отметил, что суть данного подхода в том, что «локомотивами и триггерами развития страны должны стать существующие города — сегодняшние районные центры», передает infotag.md

«Мы предлагаем резкое поднятие статуса городов. Действующие районы должны превратиться в муниципии, в которых бывший районный центр становится муниципальным центром. В нашей версии реформа выглядит следующим образом. Есть муниципальная примэрия, но внутри муниципия действуют и сохраняют свою автономию сельские и городские примэрии. Бывшие районные центры, например, Сороки, Кагул, Окница, Единцы становятся муниципальными центрами, а все села вокруг них сохраняют свои локальные органы власти», - отметил Ткачук.

По его словам, предложение властей – ликвидировать малые примэрии за счет слияния в более крупные «не приведут ни к высвобождению, ни к эффективному использованию средств, ни к большему вниманию к малым населенным пунктам».

«Напротив, лишаясь прямого представительства, малые села мгновенно превращаются в «пасынки» новой укрупненной общины. Все ресурсы начинают уходить в центр коммуны, а окраины просто вымирают», - заявил политик.

Поэтому «Гражданский конгресс» выступает исключительно за добровольное слияние органов местного самоуправления первого уровня.

«Второе. Фискальная автономия: переход от иждивенчества к устойчивому развитию. Любая административная структура мертва, если у нее не происходит системное и предсказуемое возобновление финансовых ресурсов. Действующая власть предлагает сохранить нынешнюю, глубоко порочную централизованную финансовую систему, добавив к ней обещания европейской помощи и разовые премии примэриям за добровольное слияние. Премии за ликвидацию примэрий. Такая потребительски-паразитарная мотивация получения и распределения донорской поддержки никогда не станет основой региональной и местной автономии», - считает Ткачук.

Поэтому «Гражданский конгресс» выступает за радикальную децентрализацию налогов. В частности, предлагается сохранять в бюджетах сельских примэрий 100% от налога на доходы физических лиц и 100% налога на прибыль юридических лиц.

«Но самое яркое соображение нашей фискальной реформы — это введение принципа инверсии налога на прибыль: чем дальше от Кишинева, тем ниже налог», - сказал Ткачук.

«Фискальная автономия», согласно проекту, должна предоставить «топливо» для «коммунальной революции», когда «муниципальные центры выступают в роли инфраструктурных хабов и операторов развития» и «становятся источником управленческих решений, соответствующего бюджета, инженерных и проектных компетенций».

«Муниципальный центр будет проектировать и строить единый инфраструктурный каркас для всей своей округи», - пояснил политик.

Политик заявил, что фундаментальное отличие проекта «Гражданского конгресса» от подхода властей в том, что «это не пассивная, постоянная попытка адаптироваться к потреблению внешних грантовых ресурсов».

«Мы предлагаем не «освоение бюджетов», а целенаправленное провоцирование развития во всех его формах», - заявил Марк Ткачук.