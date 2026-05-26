theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Infotag.md logoInfotag
26 Мая 2026, 20:18
5
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

«Гражданский конгресс» представил свою концепцию реформы публичной администрации

Концепция называется «40 городов. Фискальная автономия и коммунальная революция».

«Гражданский Конгресс» представил свою концепцию реформы публичной администрации.
«Гражданский Конгресс» представил свою концепцию реформы публичной администрации.

Один из лидеров партии коллективного действия Марк Ткачук, выступая во вторник на круглом столе «На пути к широкому политическому и общественному консенсусу по реформе местного публичного управления», организованного фондом Friedrich Ebert, отметил, что суть данного подхода в том, что «локомотивами и триггерами развития страны должны стать существующие города — сегодняшние районные центры», передает infotag.md

«Мы предлагаем резкое поднятие статуса городов. Действующие районы должны превратиться в муниципии, в которых бывший районный центр становится муниципальным центром. В нашей версии реформа выглядит следующим образом. Есть муниципальная примэрия, но внутри муниципия действуют и сохраняют свою автономию сельские и городские примэрии. Бывшие районные центры, например, Сороки, Кагул, Окница, Единцы становятся муниципальными центрами, а все села вокруг них сохраняют свои локальные органы власти», - отметил Ткачук.

По его словам, предложение властей – ликвидировать малые примэрии за счет слияния в более крупные «не приведут ни к высвобождению, ни к эффективному использованию средств, ни к большему вниманию к малым населенным пунктам».

«Напротив, лишаясь прямого представительства, малые села мгновенно превращаются в «пасынки» новой укрупненной общины. Все ресурсы начинают уходить в центр коммуны, а окраины просто вымирают», - заявил политик.

Поэтому «Гражданский конгресс» выступает исключительно за добровольное слияние органов местного самоуправления первого уровня.

«Второе. Фискальная автономия: переход от иждивенчества к устойчивому развитию. Любая административная структура мертва, если у нее не происходит системное и предсказуемое возобновление финансовых ресурсов. Действующая власть предлагает сохранить нынешнюю, глубоко порочную централизованную финансовую систему, добавив к ней обещания европейской помощи и разовые премии примэриям за добровольное слияние. Премии за ликвидацию примэрий. Такая потребительски-паразитарная мотивация получения и распределения донорской поддержки никогда не станет основой региональной и местной автономии», - считает Ткачук.

Поэтому «Гражданский конгресс» выступает за радикальную децентрализацию налогов. В частности, предлагается сохранять в бюджетах сельских примэрий 100% от налога на доходы физических лиц и 100% налога на прибыль юридических лиц.

«Но самое яркое соображение нашей фискальной реформы — это введение принципа инверсии налога на прибыль: чем дальше от Кишинева, тем ниже налог», - сказал Ткачук.

«Фискальная автономия», согласно проекту, должна предоставить «топливо» для «коммунальной революции», когда «муниципальные центры выступают в роли инфраструктурных хабов и операторов развития» и «становятся источником управленческих решений, соответствующего бюджета, инженерных и проектных компетенций».

«Муниципальный центр будет проектировать и строить единый инфраструктурный каркас для всей своей округи», - пояснил политик.

Политик заявил, что фундаментальное отличие проекта «Гражданского конгресса» от подхода властей в том, что «это не пассивная, постоянная попытка адаптироваться к потреблению внешних грантовых ресурсов».

«Мы предлагаем не «освоение бюджетов», а целенаправленное провоцирование развития во всех его формах», - заявил Марк Ткачук.

«Гражданский конгресс» представил свою концепцию реформы публичной администрации

Источник
Infotag.md logoInfotag
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте