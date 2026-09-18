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18 Сентября 2026, 21:03
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Гражданина Грузии выдворили из Молдовы после отбытия наказания за кражу

Генеральный инспекторат по миграции (ГИМ) обеспечил принудительное выдворение под конвоем с территории Республики Молдова гражданина Грузии после того, как он отбыл наказание за совершение кражи.

Гражданина Грузии выдворили из Молдовы после отбытия наказания за кражу.
Гражданина Грузии выдворили из Молдовы после отбытия наказания за кражу.

Иностранца сотрудники ГИМ забрали из пенитенциарного учреждения в Бранештах и сопроводили до Международного аэропорта Кишинёва имени Еуджена Доги, где была исполнена мера по его выдворению, назначенная решением суда.

Кроме того, ему запретили въезд в Республику Молдова сроком на пять лет.

ГИМ продолжит принимать меры для обеспечения соблюдения законодательства в сфере миграции и правил пребывания иностранных граждан на территории Республики Молдова.

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