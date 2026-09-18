18 Сентября 2026, 21:03
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Гражданина Грузии выдворили из Молдовы после отбытия наказания за кражу.
Гражданина Грузии выдворили из Молдовы после отбытия наказания за кражу
Генеральный инспекторат по миграции (ГИМ) обеспечил принудительное выдворение под конвоем с территории Республики Молдова гражданина Грузии после того, как он отбыл наказание за совершение кражи.
Иностранца сотрудники ГИМ забрали из пенитенциарного учреждения в Бранештах и сопроводили до Международного аэропорта Кишинёва имени Еуджена Доги, где была исполнена мера по его выдворению, назначенная решением суда.
Кроме того, ему запретили въезд в Республику Молдова сроком на пять лет.
ГИМ продолжит принимать меры для обеспечения соблюдения законодательства в сфере миграции и правил пребывания иностранных граждан на территории Республики Молдова.