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12 Июля 2026, 08:25
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Гражданин Молдовы, мобилизованный в ВСУ, вернулся домой

Об этом рассказала депутат партии «Демократия дома» Анна Цуркан в соцсетях.

Гражданин Молдовы, мобилизованный в ВСУ, вернулся домой.
Гражданин Молдовы, мобилизованный в ВСУ, вернулся домой.

Анна Цуркан записала видеообращение с Василием Украинчуком, заявив, что через много месяцев он наконец-то оказался дома.

«Василий сумел вернуться домой, и не благодаря нашему МИД или послу — вам должно быть стыдно, а благодаря смелым людям, его собственной отваге, вере в себя и любви к семье и стране», - заявила Цуркан.

После возвращения Украинчук вместе с правозащитниками и политиками посетил Генеральный инспекторат пограничной полиции. Там он передал копию паспорта и попросил официально зарегистрировать его въезд в Молдову.

При этом представители оппозиции призвали власти не создавать Украинчуку препятствий при оформлении документов. Они подчеркнули, что повышенное внимание пограничников должно быть обращено на иностранцев, а не на граждан, возвращающихся на родину.

Напомним, ранее сообщалось, что гражданин Молдовы Василий Украинчук, который также имеет украинское гражданство и был мобилизован в украинскую армию в апреле 2026 года, числится пропавшим без вести после участия в боевой миссии в Донецкой области.

Позднее МИД Молдовы сообщил, что Украинчук жив.

Источник
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