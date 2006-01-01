Государственный реестр оружия будет работать по-новому.

В целях обеспечения максимальной безопасности учета оружия и боеприпасов в гражданском обороте утвержден проект постановления Правительства.

Это проект о внесении изменений в ряд нормативных актов, касающихся автоматизированной информационной системы «Государственный реестр оружия», передает logos-pres.md

Ее цель – укрепление функционирования Государственного реестра оружия, информационной системы, посредством которой осуществляется управление всеми процедурами, касающимися учета оружия гражданского назначения в Республике Молдова, и посредством которой граждане и экономические субъекты пользуются государственными услугами в цифровом формате.

В рамках этого проекта Служба информационных технологий при министерстве внутренних дел возьмет на себя ответственность за техническое администрирование, обслуживание и развитие реестра.

Внесенные изменения повысят защиту данных, обрабатываемых системой, создадут четкий механизм ее развития и обеспечат предоставление современных электронных услуг гражданам и деловой среде.

Подробностей о том, какие изменения будут внесены в Государственный реестр и как они отразятся на владельцах оружия ни в правительстве, ни в министерстве внутренних дел, не сообщили.