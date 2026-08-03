Госсекретарь Минэнерго: Подорожание электричества на бирже скажется на тарифах для потребителей.

Рост цен на региональном рынке уже оказывает давление на стоимость закупок. По словам государственного секретаря Министерства энергетики, если электроэнергия на бирже будет дорожать и дальше, это отразится на тарифах для конечных потребителей, передает moldova1.md

"Каждый день с шести до 11 вечера существует риск, что страну не удастся в полной мере обеспечить электроэнергией. Кроме того, именно в этот период стоимость электроэнергии будет значительно выше. Безусловно, есть вероятность, что электроэнергия подорожает. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить страну электроэнергией. Отключения станут крайней мерой - только если не удастся обеспечить трансграничные перетоки между энергосистемами, поскольку здесь тоже есть риски", - заявил госсекретарь Минэнерго Виталие Мыца.