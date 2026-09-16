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rupor.md logorupor
16 Сентября 2026, 20:08
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Глава МВД: В отношении полицейского, обвиненного в домашнем насилии, проводят проверки

Министр внутренних дел Даниела Мисаил-Никитин заявила, что в отношении полицейского Михаила Криворученко, которого публично обвинили в домашнем насилии, продолжаются внутренние проверки.

Глава МВД: В отношении полицейского, обвиненного в домашнем насилии, проводят проверки.
Глава МВД: В отношении полицейского, обвиненного в домашнем насилии, проводят проверки.

По ее словам, полиция ранее реагировала на обращения по делу, выносила охранные предписания и обеспечивала предусмотренную законом защиту пострадавшим, передает rupor.md

В отношении полицейского Михаила Криворученко, публично обвиненного в домашнем насилии, проводятся «самые глубокие» внутренние проверки. Об этом сегодня, 16 сентября, заявила министр внутренних дел Даниелла Мисаил-Никитин.

При этом глава МВД уточнила, что Криворученко в настоящее время не занимает должность, о которой сообщалось в публичном пространстве.

«Этот сотрудник не занимает ту должность, которая была представлена в публичном пространстве. Должность, которую он занимает в настоящее время, не имеет никакой несовместимости со сферой деятельности», — сказала Мисаил-Никитин.

По словам министра, конфликт между полицейским и его супругой продолжается уже много лет и рассматривается в судебных инстанциях.

Мисаил-Никитин также подчеркнула, что в центре внимания должен оставаться ребенок супругов, который, по ее словам, сталкивается с вопросами со стороны одноклассников и учителей об отношениях родителей.

Глава МВД добавила, что полиция реагировала на каждый поступивший сигнал по этому делу. По ее словам, выносились соответствующие охранные предписания, проводились оценки ситуации в специализированном центре, а пострадавшим предоставлялась необходимая защита.

Министр отказалась раскрывать дополнительные подробности до завершения всех процедур и призвала вернуться к этому вопросу после окончания проверок.

Дело получило общественный резонанс после того, как депутат Василе Костюк опубликовал аудиозапись, которую представил как запись разговора между Криворученко и его женой. На записи слышны грубые реплики в адрес женщины и плач ребенка.

Сам Михаил Криворученко отверг обвинения в насилии. Он заявил, что опубликованная информация не соответствует действительности, а ситуацию следует оценивать на основании фактов и доказательств.

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Источник
rupor.md logorupor
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