Глава МВД проверила защиту на погранпунктах после инцидентов с дронами.

Министр внутренних дел Даниэлла Мисаил-Никитин посетила пункты пропуска на юге Молдовы, чтобы проверить меры безопасности для сотрудников и граждан на фоне недавних инцидентов с беспилотниками.

В ходе визита глава МВД проверила места укрытия и готовность сотрудников к действиям в случае новых инцидентов в приграничной зоне, передает radiochisinau.md

По словам Даниэллы Мисаил-Никитин, недавние инциденты с дронами, произошедшие на фоне войны России против Украины, затронули и территорию вблизи молдавской границы.

«Мы находимся на юге страны, на пунктах пропуска через границу, чтобы проверить меры защиты сотрудников и граждан», — заявила министр.

Она также напомнила об одном из недавних случаев, когда взрыв беспилотника на территории Украины стал причиной пожара, который распространился и на территорию Республики Молдова.

«Поэтому мы проверяем места укрытия и порядок действий в таких ситуациях», — подчеркнула глава МВД.

Проверка проводится в рамках мер по обеспечению безопасности сотрудников пограничных пунктов пропуска и граждан в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с беспилотниками.

Даниэлла Мисаил-Никитин призвала граждан сохранять бдительность, а в случае обнаружения обломков дронов — не приближаться к ним и незамедлительно звонить по номеру 112.

«Я призываю людей сохранять осторожность и избегать любого ненужного риска. Если вы заметили дроны или услышали взрывы, укройтесь в безопасном месте, избегайте открытых пространств и следуйте указаниям властей. Не приближайтесь к дронам или их обломкам, не прикасайтесь к ним, звоните по номеру 112. Наш приоритет — защита жизни и безопасность каждого человека», — заявила министр.