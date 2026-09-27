theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
radiochisinau.md logoradiochisinau
27 Сентября 2026, 19:30
35
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Глава МВД проверила защиту на погранпунктах после инцидентов с дронами

Министр внутренних дел Даниэлла Мисаил-Никитин посетила пункты пропуска на юге Молдовы, чтобы проверить меры безопасности для сотрудников и граждан на фоне недавних инцидентов с беспилотниками.

Глава МВД проверила защиту на погранпунктах после инцидентов с дронами.
Глава МВД проверила защиту на погранпунктах после инцидентов с дронами.

В ходе визита глава МВД проверила места укрытия и готовность сотрудников к действиям в случае новых инцидентов в приграничной зоне, передает radiochisinau.md

По словам Даниэллы Мисаил-Никитин, недавние инциденты с дронами, произошедшие на фоне войны России против Украины, затронули и территорию вблизи молдавской границы.

«Мы находимся на юге страны, на пунктах пропуска через границу, чтобы проверить меры защиты сотрудников и граждан», — заявила министр.

Она также напомнила об одном из недавних случаев, когда взрыв беспилотника на территории Украины стал причиной пожара, который распространился и на территорию Республики Молдова.

«Поэтому мы проверяем места укрытия и порядок действий в таких ситуациях», — подчеркнула глава МВД.

Проверка проводится в рамках мер по обеспечению безопасности сотрудников пограничных пунктов пропуска и граждан в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с беспилотниками.

Даниэлла Мисаил-Никитин призвала граждан сохранять бдительность, а в случае обнаружения обломков дронов — не приближаться к ним и незамедлительно звонить по номеру 112.

«Я призываю людей сохранять осторожность и избегать любого ненужного риска. Если вы заметили дроны или услышали взрывы, укройтесь в безопасном месте, избегайте открытых пространств и следуйте указаниям властей. Не приближайтесь к дронам или их обломкам, не прикасайтесь к ним, звоните по номеру 112. Наш приоритет — защита жизни и безопасность каждого человека», — заявила министр.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
radiochisinau.md logoradiochisinau
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте