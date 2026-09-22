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stiri.md logostiri
22 Сентября 2026, 16:00
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Глава Moldovagaz отказался от половины зарплаты на фоне энергокризиса

Глава Moldovagaz Вадим Чебан объявил, что откажется от 50% своей заработной платы в четвертом квартале 2026 года. По его словам, это решение связано с ожидаемым сложным периодом для большинства домохозяйств Молдовы.

Глава Moldovagaz отказался от половины зарплаты на фоне энергокризиса.
Глава Moldovagaz отказался от половины зарплаты на фоне энергокризиса.

Чебан назвал свой отказ от части зарплаты жестом солидарности в условиях нынешнего кризиса, передает stiri.md

«Тяжелые времена — это испытание человечности. Понимая, что в ближайшее время большинство домохозяйств Молдовы ожидает тяжелый период, я решил отказаться от 50% своей заработной платы в четвертом квартале 2026 года», — заявил глава Moldovagaz.

Он отметил, что эта мера не решит существующих проблем, однако считает необходимыми практические проявления солидарности.

«Знаю, что этот жест не разрешит текущий кризис, но считаю, что нам нужны практические проявления солидарности. Нужно с чего-то начинать», — добавил Чебан.

Ранее правительство Молдовы заявило о намерении ввести чрезвычайное положение в энергетическом секторе на фоне рисков, связанных с международной ситуацией.

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Источник
stiri.md logostiri
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