Глава Moldelectrica: Молдова готова к чрезвычайным ситуациям.

Молдова остается уязвимой с точки зрения электроэнергетической безопасности в условиях войны у границ страны, однако власти и оператор системы передачи электроэнергии подготовили решения на случай чрезвычайных ситуаций.

Директор Moldelectrica Сергей Кармански говорит, что система может рассчитывать в том числе на соединения с Румынией, а стратегическая инфраструктура защищена.

Одним из основных решений для поддержания энергоснабжения в случае инцидентов являются соединения с Румынией. Молдова располагает четырьмя линиями напряжением 110 киловольт и одной линией 400 киловольт, которые могут использоваться как в чрезвычайных ситуациях, так и во время ремонтных работ.

По словам директора Moldelectrica, только по четырем линиям 110 киловольт при определенных условиях можно получать из румынской системы около 120 мегаватт мощности для снабжения потребителей в Республике Молдова. Точная мощность рассчитывается в зависимости от ситуации в системе и может меняться в разные периоды.

Что произойдет в случае отключений

После инцидентов последних лет Moldelectrica обновила процедуры на случай кризисных ситуаций. Были пересмотрены списки жизненно важных потребителей и нормативы, касающиеся ручных отключений. Кармански отмечает, что ручное отключение является последним механизмом, который может быть применен, а у оператора подготовлено несколько сценариев реагирования.

«Мы извлекаем уроки из всего произошедшего», — заявил директор Moldelectrica, уточнив, что сценарии проверяются во время тренировок, а оперативные группы готовы вмешаться в любой момент.

По словам Кармански, защита электроэнергетической инфраструктуры является приоритетом, а основные узлы системы защищены. В реализации этих мер участвуют специалисты Moldelectrica и специализированные компании из Республики Молдова.

Также проводятся внутренние тренировки и учения с внешними специалистами для выявления уязвимостей и совершенствования мер защиты.

Отдельным риском являются кибератаки. Глава Moldelectrica утверждает, что кибербезопасность сейчас является приоритетом для защиты электроэнергетической системы. При поддержке внешних партнеров предприятие реализовало проекты и внедрило программные решения для усиления кибербезопасности.

«Считаю, что сейчас мы готовы противостоять» рискам в сфере кибербезопасности, — заявил Кармански.