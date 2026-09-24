Глава Миссии ОБСЕ призвал Кишинёв и Тирасполь к конструктивному диалогу.

Сегодня, 24 сентября, в офисе Миссии ОБСЕ в Тирасполе стартовала встреча политических представителей Кишинева и Тирасполя.

Конституционные власти Молдовы на переговорах представляет вице-премьер по реинтеграции Валерий Киверь, приднестровскую сторону — Виталий Игнатьев. Нынешние переговоры проходят при посредничестве нового главы Миссии ОБСЕ в Молдове Кристофера Смита, пишет rupor.md

Открывая встречу, он призвал стороны к конструктивному диалогу и подчеркнул готовность посредников оказать необходимую поддержку.

«Мы понимаем, что вам предстоят непростые переговоры по чувствительным вопросам. Как посредники, мы готовы оказать все возможное содействие. Я верю в вашу зрелость и способность вести конструктивный, цивилизованный диалог в интересах жителей обоих берегов Днестра», — заявил Кристофер Смит, пожелав участникам благотворной дискуссии.

В повестку дня вошли вопросы, затрагивающие повседневную жизнь граждан по обе стороны Днестра. В частности, стороны планируют обсудить экономические проблемы, работу Фонда конвергенции и соблюдение прав человека.

В текущем году Киверь и Игнатьев уже проводили аналогичные встречи в феврале и апреле.

Подробности и первые заявления сторон ожидаются по завершении переговоров.