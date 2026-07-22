theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
realitatea.md logorealitatea
22 Июля 2026, 17:18
12 415
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Глава Минкульта о восстановлении Национальной филармонии: Красивый проект, но дорогой

Национальная филармония является одним из приоритетов Министерства культуры, заявил министр Дан Суручану. Однако, по его словам, необходимо оценить расходы на реализацию проекта.

Глава Минкульта о восстановлении Филармонии: Красивый проект, но дорогой.
Глава Минкульта о восстановлении Филармонии: Красивый проект, но дорогой.

По словам чиновника, решение о восстановлении здания будет объявлено после анализа возможных вариантов. Суручану отметил, что сначала изучит вопрос подробнее, прежде чем делать какие-либо другие заявления, пишет realitatea.md

«Я изучу и этот вопрос. Сейчас я не могу точно сказать, какими будут следующие шаги по Национальной филармонии. Я знаю, я видел в публичном пространстве очень, очень красивый проект, но мне известно, что он дорогостоящий.

Так или иначе, мы оценим всё, что есть на данный момент, и как только у нас будет какой-либо ответ или решение по Национальной филармонии, мы сразу же сообщим вам. (…) Это также один из приоритетов, потому что у филармонии до сих пор нет своего дома», — заявил Суручану.

Ранее бывший министр культуры Серджиу Продан заявлял, что реконструкция Национальной филармонии является национальной целью, поставленной президентом Майей Санду. Аналогичные заявления делал и экс-министр Кристиан Жардан, который говорил о необходимости финансирования для завершения проекта.

В 2020 году здание Национальной филармонии было уничтожено в результате пожара.

Источник
realitatea.md logorealitatea
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте