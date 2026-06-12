ГИЧС: Существует риск локальных подтоплений из-за дождей.

В стране действует "желтый" и "оранжевый" уровень гидрологической опасности. По данным специалистов, из-за дождей возможны значительные стоки на склонах, в оврагах, ручьях и быстрые паводки на малых реках, передает rupor.md

Также не исключены локальные подтопления и рост уровня воды. На некоторых малых реках возможно превышение отметок затопления.

ГИЧС призывает граждан быть осторожными, не переходить водные потоки и не находиться в зонах, где возможны подтопления. Людей также просят избегать участков рядом с реками и местами, где есть риск быстрых паводков.

Родителей призвали следить за детьми и не позволять им играть рядом с водоемами.

Владельцам и администраторам водоемов рекомендуют постоянно следить за уровнем воды, проверять состояние дамб, плотин и водосбросов, а также обеспечить работу систем отвода воды. При появлении рисков или повреждении гидротехнической инфраструктуры они должны оперативно сообщать властям.

Местные власти призвали следить за уязвимыми зонами и при необходимости принимать меры для предотвращения последствий.

В ГИЧС заявили, что продолжают мониторить гидрологическую ситуацию. В случае опасности граждан просят звонить по номеру 112.