ГИЧС: Пропавшие без вести после наводнения люди найдены.

Согласно сообщению властей, опубликованному в 09:40, двум людям в третьем автомобиле, унесенном водой, удалось покинуть транспортное средство и добраться до своих домов. Ночью их искали спасательные отряды, и позже было установлено, что они в безопасности, сообщает stiri.md

Следует отметить, что сильные дожди вечером 22 мая привели к прорыву дамбы в селе Хыржэука, что вызвало сильное наводнение. Несколько автомобилей были унесены водой, десятки домов пострадали от наводнения.

Спасатели ГИЧС и сотрудники полиции прибыли на место происшествия. В ходе операций были спасены четыре человека из автомобиля, но транспортное средство было унесено потоками воды. Другие люди были эвакуированы из затопленных районов, в том числе из автомобилей и с деревьев.



