ГИЧС призвал жителей Молдовы соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды.

Ведомство напомнило, что с наступлением жаркой погоды и в выходные дни значительно возрастает число людей, отдыхающих у рек, озер и других водоемов, а вместе с этим увеличивается риск несчастных случаев на воде.

Спасатели рекомендуют купаться только в специально оборудованных и разрешенных местах, где работают спасательные посты. Также граждан призывают не заходить в воду после употребления алкоголя, не нырять сразу после длительного пребывания на солнце, избегать купания в местах с неизвестной глубиной, сильным течением или густой водной растительностью, а также отказаться от прыжков в воду с мостов, дамб и других сооружений. Кроме того, необходимо обращать внимание на предупреждающие знаки, установленные возле водоемов.

Особое внимание, по данным ГИЧС, следует уделять безопасности детей. Несовершеннолетние должны постоянно находиться под присмотром взрослых независимо от глубины воды. Их нельзя оставлять одних у водоемов или в воде даже на короткое время. Для детей, не умеющих плавать, рекомендуется использовать спасательные жилеты.

В случае если человек оказался в опасности на воде, необходимо немедленно вызвать экстренную службу по номеру 112. При этом спасатели призывают не предпринимать действий, которые могут поставить под угрозу собственную жизнь.

В ГИЧС подчеркнули, что соблюдение правил безопасности на воде и постоянный контроль за детьми помогут предотвратить трагедии и сохранить человеческие жизни. Спасатели призвали граждан проявлять ответственность и осторожность на протяжении всего летнего сезона.