ГИЧС экстренно укрепляет дамбы из-за угрозы наводнений: развернут полевой лагерь.

Спасатели и спецтехника экстренно укрепляют защитные дамбы и очищают русла рек в Страшенском, Криулянском, Каларашском и Унгенском районах, передает rupor.md

Для координации действий на местах в Каларашском районе развернут круглосуточный полевой лагерь, а в Кишиневе непрерывно функционирует Кризисный центр ГИЧС.

Главное из зоны проведения защитных работ:

Страшены: Накануне со стороны улицы Лунчилор спасатели оперативно возвели трехметровую земляную защитную дамбу. В селах Микауцы и Редены развернуты высокопроизводительные насосные станции из Каушан и Кишинева для откачки излишков воды из бассейна реки Икель.

Криулянский район: На участке между селом Пашканы и городом Крикова работает тяжелая техника. Экскаваторы очищают и разблокируют русло реки Икель, а также укрепляют прилегающую дамбу.

Каларашский район (с. Буларда): Обустроены два мобильных пункта для заполнения мешков с песком. Вдоль плотины уже уложено более 500 мешков. Для снижения давления воды на защитные сооружения экскаваторы углубляют и расширяют водоотводный канал. На участке Нападены-Хырбовэц продолжается срочный ремонт поврежденных отрезков дамбы.

Унгенский район: В селах Манолешты и Корнова специалисты проводят контролируемый сброс воды из местных озер и водоемов. Благодаря созданию дополнительных эвакуационных каналов и траншей уровень воды в зоне риска уже удалось снизить примерно на 10 сантиметров.

ГИЧС совместно с местными властями продолжает вести ежечасный мониторинг уровня воды в реках и водоемах страны для предотвращения подтопления жилых домов и инфраструктурных объектов.