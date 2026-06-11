Географические указания и наименования мест происхождения будут регулироваться новым законом.

Депутаты сегодня во втором чтении проголосовали за законопроект, который предусматривает укрепление системы защиты географических указаний, гарантированных традиционных наименований и факультативных обозначений качества с целью защиты отечественной продукции и освоения агропродовольственного и ремесленного наследия Республики Молдова, передаёт moldpres.md

Проект устанавливает правовую базу регистрации, защиты и использования наименований мест происхождения и географических указаний для вин, сельскохозяйственной продукции, включая пищевые продукты, ремесленных и промышленных изделий, а также гарантированных традиционных наименований для сельскохозяйственной продукции, предназначенной для потребления человеком, включая пищевые продукты, и соответствующих им факультативных обозначений качества.

Депутат Александру Трубка подчеркнул, что инициатива направлена на приведение национального законодательства в соответствие с европейским.

«Законопроект был одобрен в первом чтении на пленарном заседании 24 апреля 2026 года. Комиссия рассмотрела поправки и предложения к проекту. По итогам обсуждения большинством голосов своих членов Комиссия по сельскому хозяйству и пищевой промышленности предлагает проект к голосованию во втором чтении», — сказал Александру Трубка.

Таким образом, документ устанавливает требования, применимые к наименованиям мест происхождения и географическим указаниям, классификацию продукции, имеющей право на регистрацию, а также процедуры подачи, опубликования и рассмотрения заявок. Предусмотрена также международная регистрация географических указаний.

Кроме того, определены продукты, для которых могут быть зарегистрированы гарантированные традиционные наименования, и уточнены критерии, связанные с процедурой регистрации. Зарегистрированные гарантированные традиционные наименования защищаются от любого злоупотребления, подделки или имитации, в том числе при переводе на другие языки, а также от использования таких продуктов в качестве ингредиентов или иных практик, способных ввести потребителя в заблуждение.

Что касается факультативных обозначений качества, они должны относиться к характеристике одной или нескольких категорий продукции либо к сельскохозяйственному или перерабатывающему признаку, применимому в определённых регионах; их использование должно придавать продукту добавленную стоимость по сравнению с аналогичными товарами и носить национальный характер.

Положения нового закона касаются также признания групп производителей в качестве ключевых участников в управлении и продвижении продукции с географическими указаниями.

Согласно проекту, органом, ответственным за приём и рассмотрение заявок на регистрацию географических указаний и гарантированных традиционных наименований, будет Государственное агентство интеллектуальной собственности (AGEPI). Агентство также будет отвечать за публикацию данных в Официальном бюллетене интеллектуальной собственности (BOPI).

Документ разработан AGEPI и Министерством юстиции в контексте реализации Национальной программы по присоединению Республики Молдова к Европейскому союзу на 2025–2029 годы. Закон вступит в силу 2 апреля 2027 года в увязке с нормативной базой в области товарных знаков. В этот же день утратит силу Закон о защите географических указаний, наименований мест происхождения и гарантированных традиционных наименований.