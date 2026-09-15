Гаснаш: Кагул опережает Бельцы примерно на год в проекте региональной больницы.

Проекты двух региональных больниц на севере и юге Молдовы продвигаются с разной скоростью. В Кагуле уже завершили закупку услуг по проектированию, тогда как в Бельцах проект пересмотрели и изменили место строительства.

В Кагуле компанию, которая разработает эскиз, концептуальный проект и дизайн больницы, должны объявить 25 сентября. В то же время в Бельцах проект пересмотрели, в том числе изменили место строительства. Этап проектирования может занять до года и двух месяцев, рассказал министр здравоохранения Александру Гаснаш в эфире программы на TVR Moldova

По словам министра, проект больницы в Кагуле примерно на год опережает похожий проект в Бельцах. Закупка услуг по разработке эскиза, концептуального проекта и дизайна уже проведена. 25 сентября станет известно, какая компания выполнит эти работы.

«В Кагуле мы на год впереди, эта закупка уже проведена, и 25 сентября мы узнаем компанию, которая будет делать и эскиз, и концептуальный проект, и дизайн больницы в Кагуле», — уточнил Гаснаш.

Первоначально больницу в Бельцах планировали построить с учетом потребностей населения численностью около 990 тысяч человек. Однако актуальные данные показывают, что на севере страны проживают около 660 тысяч человек. Кроме того, внутренняя миграция изменила демографическое распределение населения, поэтому проект решили пересмотреть.

После анализа, проведенного группой экспертов, власти изменили и место строительства. Больницу больше не планируют возводить на участке возле села Корлатены рядом с Бельцами. Ее разместят на территории нынешнего медицинского учреждения в муниципии. При этом, по словам министра, речь не идет об отказе от существующей больницы.

В Бельцах предстоит провести закупки для нескольких этапов проектирования, в том числе для разработки эскиза. По словам Гаснаша, этот этап может занять от года до года и двух месяцев. После этого власти смогут перейти непосредственно к строительству.

«Сейчас мы продвинулись на несколько этапов, то есть уже на следующей неделе планируется проведение закупок по нескольким этапам, в том числе по эскизу проекта, который займет до одного года, одного года и двух месяцев, чтобы уже непосредственно перейти к строительству этого учреждения», — заявил министр.