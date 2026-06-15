Гайбу: Мошенники быстро адаптируются к новым технологиям, а «магических решений» нет.

По словам директора Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ), «магических решений» против телефонных аферистов не существует, а к активной борьбе с ними должна подключиться полиция, так как мошенники оперативно адаптируются к новым технологиям, пишет rupor.md

Сергей Гайбу сообщил, что существуют определенные критерии, по которым звонки классифицируются как мошеннические и на основании которых они блокируются. Глава агентства подчеркнул, что все вызовы проходят оценку и проверку. При этом анализируются географические данные, объем трафика, а также поведенческие факторы.

На вопрос о том, считает ли он принятые меры достаточными для предотвращения преступлений, Гайбу отметил, что технологии постоянно меняются, а уязвимости в сфере телекоммуникаций существуют и на международном уровне. Чиновник констатировал, что аферисты оперативно адаптируются к любым изменениям.

«Появляются новые технологии, а мошенники изучают их и применяют новые схемы обмана, заявил Гайбу. По этой причине ведется постоянный анализ процессов. Специалисты изучают и внедряют решения для противодействия подобным случаям. К сожалению, мошенники всегда оказываются более гибкими. Государственным институтам приходится проходить через более трудоемкие процедуры, к тому же сам анализ требует времени, и зачастую возникает необходимость в привлечении международной экспертизы. Агентство стремится использовать весь этот инструментарий, чтобы внедрять решения как можно быстрее. Кроме того, это касается и самих операторов, поскольку речь идет о высокотехнологичной индустрии, и для запуска подобных систем необходимы довольно внушительные инвестиционные пакеты», - заявил Гайбу.